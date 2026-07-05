Україна - Італія: де та коли дивитися ключовий матч юнацького Євро-2026

У неділю, 5 липня, юнацька збірна України U-19 проведе свій заключний поєдинок на груповому етапі чемпіонату Європи-2026 з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стануть однолітки з Італії. Попри те, що наша команда вже виконала головне завдання, ця зустріч матиме величезне турнірне значення для плей-офф.

Який результат влаштує українців у прийдешній грі та де дивитися трансляцію наживо – повідомляє РБК-Україна .

Турнірні розклади та суперники в півфіналі

Юнацька збірна України видала феноменальний старт на Євро-2026, послідовно обігравши Хорватію (3:1) та Сербію (2:1). Завдяки 6 набраним очкам підопічні Дмитра Михайленка достроково гарантували собі вихід до півфіналу ЧЄ, а разом із цим – і путівку на молодіжний чемпіонат світу-2027 U-20.

Наразі Україна очолює квартет В, а Італія з 4-ма балами посідає другу сходинку. У сьогоднішній грі українців влаштує навіть нічия – вона дозволить зберегти першу позицію.

Лідерство у групі критично важливе через майбутню сітку плей-офф.

Якщо Україна втримає 1-ше місце , то у півфіналі (8 липня) зіграє проти збірної Німеччини, яка фінішувала другою у квартеті А після розгрому від Іспанії (0:4).

, то у півфіналі (8 липня) зіграє проти збірної Німеччини, яка фінішувала другою у квартеті А після розгрому від Іспанії (0:4). Якщо Україна програє та опуститься на 2-ге місце, їй доведеться змагатися у півфіналі з тріумфатором паралельної групи – надзвичайно потужною збірною Іспанії (завершила раунд з феноменальними показниками: 3 розгромні перемоги, різниця голів – 14:0).

Де дивитися гру

Матч Україна – Італія відбудеться 5 липня на стадіоні "Нентпорт Стедіум" у валлійському місті Бангор. Стартовий свисток угорського арбітра Бенце Чонки пролунає о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція цієї та наступних зустрічей "синьо-жовтих" буде доступна на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".

Крім того, матчі покаже медіасервіс Megogo – у розділі "Спорт" за передплатою, а також на безкоштовному телеканалі "Megogo Спорт" у цифровій мережі Т2.