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Украина – Грузия: где смотреть матч отбора на ЧМ-2027 по баскетболу и почему он так важен

11:54 02.07.2026 Чт
3 мин
Мужская сборная Украины проведет ключевой поединок за путевку на мировое первенство
aimg Андрей Костенко
Украина может оформить выход в следующий раунд (фото: ФБУ)

В четверг, 2 июля, мужская сборная Украины по баскетболу проведет свой предпоследний матч в рамках первого этапа квалификации на чемпионат мира-2027. Соперником "сине-желтых" станет команда Грузии.

Ситуация в группе и турнирное значение матча

Матч состоится в Риге (Латвия) и начнется в 18.30 по киевскому времени. Для выхода в следующий раунд отбора украинцам достаточно финишировать в топ-3 своей четверки.

Лидером группы А является Испания (8 очков), которая уже гарантировала себе выход в следующий этап. Украина и Грузия делят 2-3 места, имея в своем активе по две победы и два поражения (по 6 очков). Замыкает квартет Дания (4 очка), пока не побеждала.

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Несмотря на то, что у украинцев высокие шансы на проход дальше (для этого нужна собственная победа, поражение датчан от испанцев или даже проигрыш Дании с разницей менее 17 очков), игра против Грузии имеет стратегическое значение. В следующем раунде будут учитываться очки, набранные в матчах между продолжающими борьбу командами, поэтому победа над прямым конкурентом является критически важной.

Как команды играли раньше

Национальные сборные Украины и Грузии провели пять официальных матчей в рамках финальных частей Евробаскета и квалификаций чемпионатов мира. Общий баланс встреч в пользу "сине-желтых".

Статистика официальных поединков:

  • Матчи: 5
  • Победы Украины: 3
  • Победы Грузии: 2
  • Разница очков: 395:383 в пользу Украины

После поражения в дебютной официальной встрече на Евробаскете-2011, украинская сборная выиграла три из следующих четырех матчей против Грузии. В частности, украинцы одержали важную победу на Евробаскете-2017, обменялись домашними победами в квалификации чемпионата мира-2023 и уверенно стартовали в текущем отборе на ЧМ-2027, обыграв грузин в Тбилиси со счетом 92:79.

Кто в заявке: состав сборной Украины

Тренерский штаб определился с заявкой на эту встречу. В нее вошли 12 баскетболистов. Любопытно, что все они представляют иностранные чемпионаты.

Состав сборной Украины

  • Защитники: Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Денис Лукашов ("Ригас Зелли", Латвия), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Илья Тиртышник ("Баскетбольная Академия Катарзано", Италия).
  • Форварды: Иван Ткаченко ("Задар", Хорватия), Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан), Александр Кобзистый (Университет Орегона, США), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания), Артем Ковалев ("Янки Арк", Тайвань), Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния).
  • Центровые: Максим Кличко (Университет Восточной Каролины, США), Дмитрий Скапинцев ("Хапоэль", Израиль).

Вне состава остались: защитники Михаил Бублик и Егор Сушкин, а также бигмен Даниил Сипало.

Где смотреть матч Украина – Грузия

Прямая трансляция решающего для украинской сборной поединка будет доступна на следующих платформах:

  • Телеканал и диджитал-платформа "Суспільне Спорт";
  • Медиасервис "Киевстар ТВ".

Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на чемпионат США.

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