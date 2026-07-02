Украина – Грузия: где смотреть матч отбора на ЧМ-2027 по баскетболу и почему он так важен

Ситуация в группе и турнирное значение матча

Матч состоится в Риге (Латвия) и начнется в 18.30 по киевскому времени. Для выхода в следующий раунд отбора украинцам достаточно финишировать в топ-3 своей четверки.

Лидером группы А является Испания (8 очков), которая уже гарантировала себе выход в следующий этап. Украина и Грузия делят 2-3 места, имея в своем активе по две победы и два поражения (по 6 очков). Замыкает квартет Дания (4 очка), пока не побеждала.

Несмотря на то, что у украинцев высокие шансы на проход дальше (для этого нужна собственная победа, поражение датчан от испанцев или даже проигрыш Дании с разницей менее 17 очков), игра против Грузии имеет стратегическое значение. В следующем раунде будут учитываться очки, набранные в матчах между продолжающими борьбу командами, поэтому победа над прямым конкурентом является критически важной.

Как команды играли раньше

Национальные сборные Украины и Грузии провели пять официальных матчей в рамках финальных частей Евробаскета и квалификаций чемпионатов мира. Общий баланс встреч в пользу "сине-желтых".

Статистика официальных поединков:

Матчи: 5

5 Победы Украины: 3

3 Победы Грузии: 2

2 Разница очков: 395:383 в пользу Украины

После поражения в дебютной официальной встрече на Евробаскете-2011, украинская сборная выиграла три из следующих четырех матчей против Грузии. В частности, украинцы одержали важную победу на Евробаскете-2017, обменялись домашними победами в квалификации чемпионата мира-2023 и уверенно стартовали в текущем отборе на ЧМ-2027, обыграв грузин в Тбилиси со счетом 92:79.

Кто в заявке: состав сборной Украины

Тренерский штаб определился с заявкой на эту встречу. В нее вошли 12 баскетболистов. Любопытно, что все они представляют иностранные чемпионаты.

Состав сборной Украины

Защитники: Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Денис Лукашов ("Ригас Зелли", Латвия), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Илья Тиртышник ("Баскетбольная Академия Катарзано", Италия).

Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Денис Лукашов ("Ригас Зелли", Латвия), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Илья Тиртышник ("Баскетбольная Академия Катарзано", Италия). Форварды: Иван Ткаченко ("Задар", Хорватия), Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан), Александр Кобзистый (Университет Орегона, США), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания), Артем Ковалев ("Янки Арк", Тайвань), Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния).

Иван Ткаченко ("Задар", Хорватия), Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан), Александр Кобзистый (Университет Орегона, США), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания), Артем Ковалев ("Янки Арк", Тайвань), Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния). Центровые: Максим Кличко (Университет Восточной Каролины, США), Дмитрий Скапинцев ("Хапоэль", Израиль).

Вне состава остались: защитники Михаил Бублик и Егор Сушкин, а также бигмен Даниил Сипало.

Где смотреть матч Украина – Грузия

Прямая трансляция решающего для украинской сборной поединка будет доступна на следующих платформах: