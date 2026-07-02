Украина – Грузия: где смотреть матч отбора на ЧМ-2027 по баскетболу и почему он так важен

В четверг, 2 июля, мужская сборная Украины по баскетболу проведет свой предпоследний матч в рамках первого этапа квалификации на чемпионат мира-2027. Соперником "сине-желтых" станет команда Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Матч состоится в Риге (Латвия) и начнется в 18.30 по киевскому времени. Для выхода в следующий раунд отбора украинцам достаточно финишировать в топ-3 своей четверки.
Лидером группы А является Испания (8 очков), которая уже гарантировала себе выход в следующий этап. Украина и Грузия делят 2-3 места, имея в своем активе по две победы и два поражения (по 6 очков). Замыкает квартет Дания (4 очка), пока не побеждала.
Несмотря на то, что у украинцев высокие шансы на проход дальше (для этого нужна собственная победа, поражение датчан от испанцев или даже проигрыш Дании с разницей менее 17 очков), игра против Грузии имеет стратегическое значение. В следующем раунде будут учитываться очки, набранные в матчах между продолжающими борьбу командами, поэтому победа над прямым конкурентом является критически важной.
Национальные сборные Украины и Грузии провели пять официальных матчей в рамках финальных частей Евробаскета и квалификаций чемпионатов мира. Общий баланс встреч в пользу "сине-желтых".
Статистика официальных поединков:
После поражения в дебютной официальной встрече на Евробаскете-2011, украинская сборная выиграла три из следующих четырех матчей против Грузии. В частности, украинцы одержали важную победу на Евробаскете-2017, обменялись домашними победами в квалификации чемпионата мира-2023 и уверенно стартовали в текущем отборе на ЧМ-2027, обыграв грузин в Тбилиси со счетом 92:79.
Тренерский штаб определился с заявкой на эту встречу. В нее вошли 12 баскетболистов. Любопытно, что все они представляют иностранные чемпионаты.
Состав сборной Украины
Вне состава остались: защитники Михаил Бублик и Егор Сушкин, а также бигмен Даниил Сипало.
Прямая трансляция решающего для украинской сборной поединка будет доступна на следующих платформах:
Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на чемпионат США.