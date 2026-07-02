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Україна – Грузія: де дивитися матч відбору на ЧС-2027 з баскетболу і чому він такий важливий

11:54 02.07.2026 Чт
3 хв
Чоловіча збірна України проведе ключовий поєдинок за путівку на світову першість
aimg Андрій Костенко
Україна може оформити вихід до наступного раунду (фото: ФБУ)

У четвер, 2 липня, чоловіча збірна України з баскетболу проведе свій передостанній матч у рамках першого етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Грузії.

Ситуація у групі та турнірне значення матчу

Матч відбудеться в Ризі (Латвія) і розпочнеться о 18:30 за київським часом. Для виходу до наступного раунду відбору українцям достатньо фінішувати у топ-3 своєї четвірки.

Лідером групи А є Іспанія (8 очок), яка вже гарантувала собі вихід до наступного етапу. Україна та Грузія ділять 2–3 місця, маючи у своєму активі по дві перемоги та дві поразки (по 6 очок). Замикає квартет Данія (4 очки), яка поки не перемагала.

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Попри те, що українці мають високі шанси на прохід далі (для цього потрібна власна перемога, поразка данців від іспанців або навіть програш Данії з різницею менше ніж 17 очок), гра проти Грузії має стратегічне значення. У наступному раунді враховуватимуться очки, набрані в матчах між командами, які продовжують боротьбу, тому перемога над прямим конкурентом є критично важливою.

Як команди грали раніше

Національні збірні України та Грузії провели між собою п'ять офіційних матчів у рамках фінальних частин Євробаскету та кваліфікацій чемпіонатів світу. Загальний баланс зустрічей наразі на користь "синьо-жовтих".

Статистика офіційних поєдинків:

  • Матчі: 5
  • Перемоги України: 3
  • Перемоги Грузії: 2
  • Різниця очок: 395:383 на користь України

Після поразки в дебютній офіційній зустрічі на Євробаскеті-2011 українська збірна виграла три з наступних чотирьох матчів проти Грузії. Зокрема, українці здобули важливу перемогу на Євробаскеті-2017, обмінялися домашніми звитягами у кваліфікації чемпіонату світу-2023 та впевнено стартували у поточному відборі на ЧС-2027, обігравши грузинів у Тбілісі з рахунком 92:79.

Хто у заявці: склад збірної України

Тренерський штаб визначилися із заявкою на цю зустріч. До неї увійшли 12 баскетболістів. Цікаво, що всі вони представляють іноземні чемпіонати.

Склад збірної України

  • Захисники: Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Денис Лукашов ("Рігас Зеллі", Латвія), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Ілля Тиртишник ("Баскетбольна Академія Катарзано", Італія).
  • Форварди: Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, США), Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія), Артем Ковальов ("Янкі Арк", Тайвань), В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія).
  • Центрові: Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, США), Дмитро Скапінцев ("Хапоель", Ізраїль).

Поза складом залишилися: захисники Михайло Бублик та Єгор Сушкін, а також бігмен Данііл Сипало.

Де дивитися поєдинок Україна – Грузія

Пряма трансляція вирішального для української збірної поєдинку буде доступна на таких платформах:

  • Телеканал та диджитал-платформа "Суспільне Спорт";
  • Медіасервіс "Київстар ТБ".

Раніше ми повідомили, що баскетболіст збірної України Максим Кличко змінив європейську топ-лігу на чемпіонат США.

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