Україна – Грузія: де дивитися матч відбору на ЧС-2027 з баскетболу і чому він такий важливий

Ситуація у групі та турнірне значення матчу

Матч відбудеться в Ризі (Латвія) і розпочнеться о 18:30 за київським часом. Для виходу до наступного раунду відбору українцям достатньо фінішувати у топ-3 своєї четвірки.

Лідером групи А є Іспанія (8 очок), яка вже гарантувала собі вихід до наступного етапу. Україна та Грузія ділять 2–3 місця, маючи у своєму активі по дві перемоги та дві поразки (по 6 очок). Замикає квартет Данія (4 очки), яка поки не перемагала.

Попри те, що українці мають високі шанси на прохід далі (для цього потрібна власна перемога, поразка данців від іспанців або навіть програш Данії з різницею менше ніж 17 очок), гра проти Грузії має стратегічне значення. У наступному раунді враховуватимуться очки, набрані в матчах між командами, які продовжують боротьбу, тому перемога над прямим конкурентом є критично важливою.

Як команди грали раніше

Національні збірні України та Грузії провели між собою п'ять офіційних матчів у рамках фінальних частин Євробаскету та кваліфікацій чемпіонатів світу. Загальний баланс зустрічей наразі на користь "синьо-жовтих".

Статистика офіційних поєдинків:

Матчі: 5

5 Перемоги України: 3

3 Перемоги Грузії: 2

2 Різниця очок: 395:383 на користь України

Після поразки в дебютній офіційній зустрічі на Євробаскеті-2011 українська збірна виграла три з наступних чотирьох матчів проти Грузії. Зокрема, українці здобули важливу перемогу на Євробаскеті-2017, обмінялися домашніми звитягами у кваліфікації чемпіонату світу-2023 та впевнено стартували у поточному відборі на ЧС-2027, обігравши грузинів у Тбілісі з рахунком 92:79.

Хто у заявці: склад збірної України

Тренерський штаб визначилися із заявкою на цю зустріч. До неї увійшли 12 баскетболістів. Цікаво, що всі вони представляють іноземні чемпіонати.

Склад збірної України

Захисники: Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Денис Лукашов ("Рігас Зеллі", Латвія), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Ілля Тиртишник ("Баскетбольна Академія Катарзано", Італія).

Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Денис Лукашов ("Рігас Зеллі", Латвія), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Ілля Тиртишник ("Баскетбольна Академія Катарзано", Італія). Форварди: Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, США), Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія), Артем Ковальов ("Янкі Арк", Тайвань), В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія).

Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, США), Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія), Артем Ковальов ("Янкі Арк", Тайвань), В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія). Центрові: Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, США), Дмитро Скапінцев ("Хапоель", Ізраїль).

Поза складом залишилися: захисники Михайло Бублик та Єгор Сушкін, а також бігмен Данііл Сипало.

Де дивитися поєдинок Україна – Грузія

Пряма трансляція вирішального для української збірної поєдинку буде доступна на таких платформах: