Удар на старте Уимблдона: Калинина драматически уступила экс-россияне

Пятая ракетка Украины и 66-я в мировом рейтинге Ангелина Калинина прекратила борьбу в одиночном разряде на Уимблдонском турнире-2026. В первом раунде соревнований она в напряженном трехсетовом поединке уступила ныне выступающей под флагом Узбекистана экс-россиянке Камилле Рахимовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Уимблдон-2026. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 6:4, 4:6, 5:7

Утраченный сет и роковые ошибки

Матч против Рахимовой (WTA 70) начался для украинки успешно – Калинина сумела дожать соперницу в конце первой партии.

Однако развить успех не удалось: оппонентка забрала второй сет, а судьба путевки в следующий раунд решалась в третьей партии. Ключевым стал двенадцатый гейм при счете 5:6, когда игра Ангелины на собственной подаче полностью разладилась. Украинка не смогла взять ни одного розыгрыша и отдала решающий гейм под ноль.

Для Калининой это второе поражение подряд на старте британского мейджора. В 2024 году она также зачехлила ракетку в первом круге, а прошлогодний турнир пропустила из-за травмы. Лучшим результатом спортсменки на кортах Лондона остается выход во второй раунд в 2022 и 2023 годах.

Впереди – парный разряд

Несмотря на вылет из одиночной сетки, украинские болельщики увидят теннисистку на травяных кортах Великобритании. Калинина продолжит свои выступления на Уимблдоне в парном разряде.

Ее напарницей на мейджоре станет другая украинка - Даяна Ястремская, которая, к слову, выиграла свой первый матч и в одиночном турнире.