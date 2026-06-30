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Удар на старті Вімблдона: Калініна драматично поступилася екс-росіянці

15:58 30.06.2026 Вт
2 хв
Переможниця визначилася у важкому трисетовому поєдинку
aimg Андрій Костенко
Удар на старті Вімблдона: Калініна драматично поступилася екс-росіянці Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)
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П'ята ракетка України та 66-та у світовому рейтингу Ангеліна Калініна припинила боротьбу в одиночному розряді на Вімблдонському турнірі-2026. У першому раунді змагань вона у напруженому трисетовому поєдинку поступилася екс-росіянці Каміллі Рахімовій, яка нині виступає під прапором Узбекистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Вімблдон-2026. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан) – 6:4, 4:6, 5:7

Втрачений сет та фатальні помилки

Матч проти Рахімової (WTA 70) розпочався для українки успішно – Калініна зуміла дотиснути суперницю наприкінці першої партії.

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Проте розвинути успіх не вдалося: опонентка забрала другий сет, а доля путівки до наступного раунду вирішувалася у третій партії. Ключовим став дванадцятий гейм за рахунку 5:6, коли гра Ангеліни на власній подачі повністю розладналася. Українка не змогла взяти жодного розіграшу та віддала вирішальний гейм під нуль.

Для Калініної це друга поспіль поразка на старті британського мейджора. У 2024 році вона також зачехлила ракетку в першому колі, а минулорічний турнір пропустила через травму. Найкращим результатом спортсменки на кортах Лондона залишається вихід до другого раунду у 2022 та 2023 роках.

Попереду – парний розряд

Попри виліт з одиночної сітки, українські вболівальники ще побачать тенісистку на трав'яних кортах Великої Британії. Калініна продовжить свої виступи на Вімблдоні у парному розряді.

Її напарницею на мейджорі стане інша українка – Даяна Ястремська, яка, до слова, виграла свій перший матч і в одиночному турнірі.

Раніше ми повідомили, на яких позиціях перебувають українки в оновленому рейтингу WTA.

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