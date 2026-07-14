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Турецкий гранд переманил звезду "Арсенала" за 20 миллионов евро

08:50 14.07.2026 Вт
2 мин
Лидер сборной Бельгии кардинально меняет карьеру после выступлений на ЧМ-2026
aimg Андрей Костенко
Леандро Троссар (фото: instagram.com/leandrotrossard)

Вингер лондонского "Арсенала" и сборной Бельгии Леандро Троссар продолжит карьеру в турецком "Бешикташе". Клубы уже вышли на финальную стадию оформления трансфера 31-летнего футболиста.

Финансовые детали и условия контракта

Лондонский клуб согласовал условия продажи бельгийца еще на прошлой неделе. За трансфер Троссара "Арсенал" получит 18 миллионов евро гарантированными выплатами, а еще 2 миллиона предусмотрены в виде всевозможных бонусов.

Сам футболист также дал окончательное согласие на переход. Нападающий подпишет с турецким грандом контракт на три года с опцией продления еще на один сезон. Ожидается, что годовая зарплата игрока в Стамбуле составит около 7 миллионов евро. Уже во вторник, 14 июля, Троссар прибудет в Турцию для прохождения медицинского осмотра.

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"Канонир" вместо Мудрика

Бельгиец защищал цвета "Арсенала" с января 2023 года, куда перешел из "Брайтона" за 24 миллиона евро после того, как лондонцы упустили трансфер Михаила Мудрика. За это время вингер стал важным игроком ротации "канониров", закрывая как фланги атаки, так и позицию в центре нападения.

Всего в составе лондонцев он отыграл 174 матча, забил 36 голов и отдал 34 ассиста, помог команде завоевать титул чемпиона Англии.

В прошлом сезоне Троссар провел 50 поединков на клубном уровне (8 голов, 10 ассистов), после чего отправился на ЧМ-2026 в составе сборной Бельгии. На полях Северной Америки полузащитник дошел с национальной командой в четвертьфинал, где бельгийцы уступили Испании (1:2). На мундиале Леандро сыграл во всех 6 матчах, записав на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативных передачи.

Ранее мы писали, что Артём Довбик может воссоединиться с бывшим тренером в европейском гранде.

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