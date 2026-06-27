"Это уже произошло, нужно играть": Снигур – о матче со Свитолиной

В первом раунде Уимблдона Дарья Снигур сыграет с лучшей теннисисткой Украины в рейтинге WTA – Элина Свитолина занимает 8 место в рейтинге.

На сегодня 24-летняя украинка занимает 78 позицию в мировом рейтинге. Снигур признает: жребий нелегок и она настраивается на тяжелое противостояние с первой ракеткой Украины.

"Жребий действительно тяжелый, учитывая что это игрок из топ-10. Но это уже произошло, поэтому нужно выходить и играть. Хотя я понимаю, что матч будет тяжел для меня", - сказала Снигур.

Как Дарья Снигур играла в этом сезоне

В последних турнирах на травяном покрытии Снигур провела по три матча. В нидерландском Хертонгенбосе украинка в двух партиях обыграла Паулу Бадосу (6:1, 7:6) и Деву Удварди (6:4, 3:6, 6:4). Однако в четвертьфинале уступила будущей победительнице турнира Робин Монтгомери (4:6, 4:6).

На турнире в Истборне Снигур прошла первые два раунда квалификации, одержав победы над Софией Кенин (6:3, 6:1) и Петрой Марцинко (6:4, 6:2). Однако в финале квалификации уступила другой украинке – Ангелине Калининой (6:7, 5:7).

Травма Светолиной

Элина Свитолина снялась с турнира в Бад-Гомбурге из-за повреждений. Впрочем, сама спортсменка отметила, что ей потребовалось несколько дней покоя перед стартом Уимблдона и повреждение не является критическим.

Перед этим Элина отыграла на турнире WTA 500 в Берлине: она победила Анну Калинскую и Еву Лис, но в 1/4 финала потерпела поражение от Александры Эалы из Филиппин.