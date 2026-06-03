Это был провал: Шовковский откровенно рассказал, почему гнобил Пономаренко в запасе

Бывший рулевой киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал о проблемах, которые возникали у Матвея Пономаренко, и объяснил, из-за чего он не доверял 20-летнему форварду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью специалиста YouTube-каналу "Пряма червона".

Проблема с весом

По словам Александра Шовковского, одной из главных причин отсутствия игровой практики у молодого нападающего стали проблемы с физическими кондициями. Тренерский штаб тщательно следил за состоянием футболиста, однако его форма не позволяла рассчитывать на место на поле.

"Проблема с лишним весом действительно у него есть. Он должен себя контролировать. Кстати, это важно. Потому что когда тебе 20 лет, это гораздо проще. А когда тебе уже будет за 25-26 лет - это будет большая его проблема. Ему надо будет контролировать почти все вокруг себя. Тем более если, я так понимаю, у него еще, возможно, генетически есть к этому склонность", - подчеркнул экс-главный тренер.

Шовковский также вспомнил постоянные разговоры с Игорем Костюком (тогдашним тренером команды U-19), который просил оставлять нападающего в юношеской команде, чтобы тот имел постоянный игровой тонус, поскольку в первой команде "Динамо" рассчитывать на это не мог.

Провал на тренировках

Кроме лишнего веса, Пономаренко совершенно не впечатлял тренерский штаб во время ежедневной работы. Современная система отслеживания ТТД и физической активности продемонстрировала, что юный бомбардир серьезно недорабатывал по сравнению с партнерами по команде.

По словам тренера, Матвей просто не был убедительным на тренировках, где фиксировался каждый метр, пульс и интенсивность.

Цифровые показатели интенсивности действий Пономаренко были одними из самых низких в команде. Поэтому тренерский штаб делал ставку на Эдуардо Герреро, а в последний момент трансферного окна подписал в атаку Владислава Бленуце.

При каденции Шовковского в текущем сезоне Пономаренко отыграл лишь 8 встреч, не отметившись ни одним полезным действием.

Перерождение после смены тренера

Ситуация для игрока кардинально изменилась осенью прошлого года, когда после отставки Шовковского "Динамо" возглавил Игорь Костюк.

Получив доверие и постоянное место на острие атаки во взрослой команде, Пономаренко выдал феноменальную вторую часть сезона, забивая практически в каждом поединке.

Всего в сезоне-2025/26 Матвей провел 23 матча за киевлян во всех турнирах и забил 16 голов. При этом 13 мячей (в 15-ти встречах) пришлись на поединки украинской Премьер-лиги, что позволило 20-летнему нападающему завоевать титул лучшего бомбардира УПЛ.

Не спешить с дифирамбами

Однако Шовковский призывает не спешить чрезмерно восхвалять молодого нападающего.

"Показателем для Пономаренко будет следующий сезон. Потому что первое - на эмоциях, на удачных действиях, когда все идет. Не был ли это просто всплеск каких-то положительных эмоций? Ты никогда не поднимешься до уровня своих ожиданий. Ты всегда упадешь до уровня своей готовности. То, как ты отрабатываешь в тренировочном процессе, то, как ты функционально и технически готов - это и есть квинтэссенция результата", - резюмировал специалист.