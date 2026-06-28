Триумф Расселла и прорыв Ферстаппена: как прошла адская гонка Формулы-1 в Австрии

Гоночный уикенд в Шпильберге оправдал все надежды болельщиков, подарив ожесточенную тактическую борьбу на раскаленном асфальте "Ред Булл Ринг". Восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 2026 года держал интригу до последних километров, заставив топ-команды оперативно менять стратегии прямо по ходу заезда и существенно повлияв на чемпионскую гонку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты Гран-при Австрии .
Британский пилот конюшни "Мерседес" Джордж Расселл смог максимально эффективно реализовать свою поул-позицию.
Отправившись с первого места, он хладнокровно контролировал ход гонки от старта до самого финиша, несмотря на то, что на последних кругах его преимущество стремительно таяло из-за износа шин. Для британца это вторая победа в текущем сезоне.
Заезд же превратился в настоящее фиаско для "Феррари". Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, стартовавшие со второй и третьей позиций, полностью проиграли как старт, так и тактическую дуэль на пит-стопах. Из-за неудачного выбора шин и нехватки темпа итальянская команда оказалась внутри пелотона: Хэмилтон финишировал лишь пятым, а Леклер замкнул первую восьмерку.
Главной же неожиданностью стал прорыв Макса Ферстаппена на "Ред Булл". Стартовав пятым, нидерландец сумел выжать максимум из болида, опередить обоих пилотов "Феррари" и на финальных кругах едва не догнал лидера. Тройку призеров замкнул 19-летний напарник Расселла – Андреа Кими Антонелли.
Результаты Гран-при Австрии (топ-10):
Благодаря двойному подиуму немецкая конюшня закрепила свое лидерство в Кубке конструкторов, перешагнув отметку в 300 пунктов. В личном зачете Андреа Кими Антонелли сохранил первое место (171 очко), однако Джордж Расселл (131 балл) сумел подвинуть Льюиса Хэмилтона (125 баллов) и вернуть себе статус главного преследователя лидера.
Общий зачет пилотов (Топ-5):
Кубок конструкторов (Топ-3):
Следующий этап сезона-2026 состоится без паузы. Уже с 3 по 5 июля на легендарном автодроме "Сильверстоун" пройдет Гран-при Великобритании, принимающий не только классическую воскресную гонку, но и очередной субботний спринт.
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