Трансферы "Динамо": титулованный легионер бесплатно вернулся в киевский клуб

Детали контракта

Переход польского легионера, который в последнее время играл в Греции за ПАОК, состоялся на бесплатной основе. Кендзера вернулся в Киев в статусе свободного агента.

Его новый личный контракт с "Динамо" рассчитан на два года. Стоит отметить, что за время выступлений в Греции футболист претерпел тактическую трансформацию и окончательно переквалифицировался из правого защитника в центрального.

Возвращение защитника в "Динамо" выглядит особенно интересным на фоне возможной встречи киевлян с ПАОКом в еврокубках. Ранее стало известно, что "бело-синие" могут сыграть с греческим клубом во втором раунде квалификации Лиги Европы, если пройдут румынскую "Университату Клуж".

Титулы в "Динамо" и чемпионство в Греции

Кендзера впервые стал игроком киевского "Динамо" летом 2017 года. Он успел провести за украинскую команду почти 200 матчей во всех официальных турнирах. В составе киевлян стал чемпионом Украины в 2021 году, дважды выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок Украины.

После начала полномасштабной войны поляк выступал на правах аренды за польский "Лех" и греческий ПАОК. Летом 2024 года он заключил полноценный двухлетний контракт с клубом из Салоник. В составе ПАОКа Кендзера стал одним из сильнейших центральных защитников местной лиги и выиграл титул чемпиона Греции 2024 года.