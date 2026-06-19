Трансферы "Динамо": титулованный легионер бесплатно вернулся в киевский клуб

Киевское "Динамо" официально объявило о возвращении в свой состав 32-летнего польского защитника Томаша Кендзеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.
Переход польского легионера, который в последнее время играл в Греции за ПАОК, состоялся на бесплатной основе. Кендзера вернулся в Киев в статусе свободного агента.
Его новый личный контракт с "Динамо" рассчитан на два года. Стоит отметить, что за время выступлений в Греции футболист претерпел тактическую трансформацию и окончательно переквалифицировался из правого защитника в центрального.
Возвращение защитника в "Динамо" выглядит особенно интересным на фоне возможной встречи киевлян с ПАОКом в еврокубках. Ранее стало известно, что "бело-синие" могут сыграть с греческим клубом во втором раунде квалификации Лиги Европы, если пройдут румынскую "Университату Клуж".
Кендзера впервые стал игроком киевского "Динамо" летом 2017 года. Он успел провести за украинскую команду почти 200 матчей во всех официальных турнирах. В составе киевлян стал чемпионом Украины в 2021 году, дважды выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок Украины.
После начала полномасштабной войны поляк выступал на правах аренды за польский "Лех" и греческий ПАОК. Летом 2024 года он заключил полноценный двухлетний контракт с клубом из Салоник. В составе ПАОКа Кендзера стал одним из сильнейших центральных защитников местной лиги и выиграл титул чемпиона Греции 2024 года.
Ранее мы сообщали, что "Динамо" неожиданно подписало контракт с молодым вратарем.