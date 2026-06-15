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Трагедия в Греции: объявлен сбор на возвращение тела известного украинского футболиста

12:12 15.06.2026 Пн
2 мин
Вячеслав Шарпар внезапно ушел из жизни на чужбине, оставив четверых детей
aimg Андрей Костенко
Трагедия в Греции: объявлен сбор на возвращение тела известного украинского футболиста Вячеслав Шарпар (фото: ФК "Ворскла")
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В возрасте 39 лет трагически оборвалась жизнь известного украинского футболиста Вячеслава Шарпара.

Об этом стало известно РБК-Украина из сообщения родителей футболиста в социальной сети Facebook.

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Трагедия в Греции: родители умоляют о помощи

Сердце известного футболиста остановилось 2 июня. Сейчас тело Вячеслава находится в Греции, а семья столкнулась со сложными юридическими и финансовыми испытаниями, пытаясь вернуть сына на родину для захоронения по христианским традициям. У Вячеслава осталось четверо детей.

"Сегодня мне очень непросто писать эти слова. 2 июня трагически ушел из жизни наш дорогой и благословенный сын Вячеслав. Впереди сложный путь возвращения его домой, в Украину, чтобы мы могли провести его в последний путь. Впереди большие расходы на возвращение тела и погребение. Если у вас есть возможность поддержать нашу семью финансово, мы будем искренне благодарны за любую помощь", - говорится в обращении матери футболиста.

Семья открыла целевой банк "Возвращение Вячеслава домой" с общей целью в 192 500 гривен.

Номер карты / конверта для помощи: 5168 7521 5092 3434

Яркий след в украинском футболе

Вячеслав Шарпар родился в Зеленодольске на Днепропетровщине. Благодаря высокому росту (190 см), мощному удару и универсализму на поле он построил длительную и яркую карьеру в Украинской Премьер-лиге и за рубежом:

Признание в УПЛ: Шарпар стал известным широкой общественности благодаря выступлениям за луцкую "Волынь" (под руководством Виталия Кварцяного) и харьковский "Металлист", куда перешел в 2011 году за солидные 2 миллиона евро.

Бронзовые вершины: В составе харьковского "Металлиста" (сезон 2010/11) и полтавской "Ворсклы" (сезон 2017/18) полузащитник дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины.

Международные трофеи: Футболист успешно выступал и за пределами Украины - выигрывал Суперкубок Молдовы в составе тираспольского "Шерифа" (2015) и становился чемпионом Латвии вместе с ФК "Рига" (2019).

Выступления за сборную: В 2007 году вызывался Алексеем Михайличенко в молодежную сборную Украины (U-21), в составе которой стал призером Турнира памяти Валерия Лобановского.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни известный украинский спортивный комментатор, журналист и эксперт Александр Тынгаев.

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