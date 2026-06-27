Трагедия экспервая ракетки мира: травма Осаки принесла титул Муховой в Германии

Чешская теннисистка Каролина Мухова стала триумфатором травяного турнира серии WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге. Главный поединок соревнований против экспершей ракетки мира Наоми Осаки завершился досрочно из-за досадной травмы японской спортсменки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты WTA Tour.

Финальная драма продолжительностью 46 минут

Для обеих именитых теннисисток этот финал должен был стать особенным - и Мухова (WTA 11), и Осака (WTA 15) впервые в карьере пробились к решающему матчу на травяном покрытии. Впрочем, полноценную борьбу зрители в Бад-Гомбурге так и не увидели.

Чешка со старта захватила тотальную инициативу, забрав первую партию в одни ворота – 6:1. Еще во время первого сета Осака была вынуждена взять медицинский тайм-аут из-за серьезных проблем с правой стопой.

Японка попыталась вернуться на корт, но сыграв лишь один гейм во втором сете (1:0 в пользу Муховой), после 46 минут после начала встречи приняла решение сняться с матча.

Благодаря этой победе Мухова несколько сократила отставание в истории очных противостояний с Наоми - теперь счет личных встреч между ними стал 4:3 в пользу Осаки (или 3:3 по классической статистике основных сеток).

Уникальный хет-трик Муховой и возвращение в элиту

Для 29-летней Каролины Муховой титул в Германии стал вторым в текущем сезоне-2026. В феврале чешка произвела фурор, став чемпионкой на престижном "тысячнике" в Дохе (хард).

Более того, Мухова демонстрирует невероятную универсальность в 2026 году: она досталась финальным стадиям на всех трех типах покрытий.

Кроме побед на харде в Катаре и траве в Бад-Гомбурге, в ее активе есть весенний финал на почве Штутгарта. Этот успех позволит чешке уже со следующей недели официально вернуться в топ-10 мирового рейтинга WTA.

Напомним, что на этих же соревнованиях в Германии выступала и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Наша спортсменка уверенно двигалась сеткой, однако снялась с турнира непосредственно перед четвертьфинальным поединком против китаянки Ван Синьюй для сохранения кондиций перед стартом Уимблдона.