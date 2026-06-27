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Трагедія експершої ракетки світу: травма Осаки принесла Муховій титул у Німеччині

15:21 27.06.2026 Сб
2 хв
Хет-трик сезону: чеська зірка підкорює всі покриття
aimg Катерина Урсатій
Трагедія експершої ракетки світу: травма Осаки принесла Муховій титул у Німеччині Кароліна Мухова (фото: instagram.com/karolinamuchova)
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Чеська тенісистка Кароліна Мухова стала тріумфаторкою трав'яного турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Головний поєдинок змагань проти експершої ракетки світу Наомі Осаки завершився достроково через прикру травму японської спортсменки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати WTA Tour.

Фінальна драма тривалістю 46 хвилин

Для обох іменитих тенісисток цей фінал мав стати особливим — і Мухова (WTA 11), і Осака (WTA 15) уперше в кар'єрі пробилися до вирішального матчу на трав'яному покритті. Утім, повноцінної боротьби глядачі в Бад-Гомбурзі так і не побачили.

Чешка зі старту захопила тотальну ініціативу, забравши першу партію в одні ворота - 6:1. Ще під час першого сету Осака була змушена взяти медичний тайм-аут через серйозні проблеми з правою стопою.

Японка спробувала повернутися на корт, але зігравши лише один гейм у другому сеті (1:0 на користь Мухової), після 46 хвилин від початку зустрічі ухвалила рішення знятися з матчу.

Завдяки цій звитязі Мухова дещо скоротила відставання в історії очних протистоянь із Наомі - тепер рахунок особистих зустрічей між ними став 4:3 на користь Осаки (чи 3:3 за класичною статистикою основних сіток).

Унікальний хет-трик Мухової та повернення в еліту

Для 29-річної Кароліни Мухової титул у Німеччині став другим у поточному сезоні-2026. У лютому чешка створила фурор, ставши чемпіонкою на престижному "тисячнику" в Досі (хард).

Ба більше, Мухова демонструє неймовірну універсальність у 2026 році: вона дісталася фінальних стадій на всіх трьох типах покриттів.

Окрім перемог на харді в Катарі та траві в Бад-Гомбурзі, в її активі є весняний фінал на ґрунті у Штутгарті. Цей успіх дозволить чешці вже з наступного тижня офіційно повернутися до топ-10 світового рейтингу WTA.

Нагадаємо, що на цих же змаганнях у Німеччині виступала й перша ракетка України Еліна Світоліна.

Наша спортсменка впевнено рухалася сіткою, проте знялася з турніру безпосередньо перед чвертьфінальним поєдинком проти китаянки Ван Сіньюй задля збереження кондицій перед стартом Вімблдону.

Раніше ми розповідали про жереб Вімблдону: окрім пари Світоліна - Снігур, визначилися суперниці ще п'ятьох українок на цьому турнірі.

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