Сумма призовых впечатляет! Свитолина в топе самых богатых в истории: сколько заработала за карьеру

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции пересекла финансовую отметку, которая ранее покорялась лишь единицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные данные Женской теннисной ассоциации (WTA).
Благодаря успешным выступлениям на кортах Парижа Свитолина за время профессиональной карьеры официально заработала более 30 миллионов долларов призовых. Она стала 12-й теннисисткой в истории, кому удалось покорить этот финансовый рубеж. Кроме того, среди действующих игроков, которые продолжают выступления в туре, Свитолина занимает почетное седьмое место по этому показателю. Сейчас ее общий карьерный заработок составляет 30,03 млн долларов.
Исторический список возглавляет легендарная американка Серена Уильямс, на счету которой недосягаемые 94,8 млн долларов. Вторую строчку занимает действующая первая ракетка мира Арина Соболенко (49,8 млн), а тройку лидеров замыкает четырехкратная чемпионка Ролан Гаррос Ига Свёнтек из Польши (45,6 млн).
Мировой ТОП-12 теннисисток по призовым в истории:
В Украине Свитолина удерживает абсолютное и безальтернативное лидерство. Ближайшая преследовательница отстает от первой ракетки страны более чем втрое.
Топ-5 отечественных мастериц ракетки по заработкам выглядит так.
31-летняя украинская теннисистка, родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса как среди женщин, так и среди мужчин.
Она является экс-третьей ракеткой мира в рейтинге WTA (рекорд для Украины), бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года в Токио и победительницей Итогового турнира WTA 2018 года в одиночном разряде.
За свою карьеру Элина выиграла 20 одиночных титулов WTA, неоднократно доходила до полуфиналов турниров серии Grand Slam (Australian Open, Уимблдон, US Open) и шесть раз играла в четвертьфиналах Ролан Гаррос.
Известна своим непоколебимым характером и активной патриотической позицией на мировой арене. После рождения дочери Элина сумела триумфально вернуться в большой спорт, вновь доказав свой статус теннисистки экстра-класса.
Напомним, недавно закончился культовый турнир Ролан Гаррос, после которогоукраинские теннисистки обновили национальный рекорд на кортах Парижа.