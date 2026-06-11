Сума призових вражає! Світоліна у топі найбагатших в історії: скільки заробила за кар'єру

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна після виходу в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції перетнула фінансову позначку, яка раніше підкорялася лише одиницям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні дані Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Завдяки успішним виступам на кортах Парижа Світоліна за час професійної кар'єри офіційно заробила понад 30 мільйонів доларів призових. Вона стала 12-ю тенісисткою в історії, кому вдалося підкорити цей фінансовий рубіж. Крім того, серед чинних гравчинь, які продовжують виступи в турі, Світоліна посідає почесне сьоме місце за цим показником. Наразі її загальний кар'єрний заробіток становить 30,03 млн доларів.
Історичний список очолює легендарна американка Серена Вільямс, на рахунку якої недосяжні 94,8 млн доларів. Другий рядок посідає чинна перша ракетка світу Аріна Соболенко (49,8 млн), а трійку лідерів замикає чотириразова чемпіонка Ролан Гаррос Іга Свьонтек з Польщі (45,6 млн).
Світовий ТОП-12 тенісисток за призовими в історії:
В Україні Світоліна утримує абсолютне та безальтернативне лідерство. Найближча переслідувачка відстає від першої ракетки країни більш ніж утричі.
Топ-5 вітчизняних майстринь ракетки за заробітками виглядає так.
31-річна українська тенісистка, народилася 12 вересня 1994 року в Одесі. Найспішніша спортсменка в історії українського тенісу як серед жінок, так і серед чоловіків.
Вона є екс-третьою ракеткою світу в рейтингу WTA (рекорд для України), бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 року в Токіо та переможницею Підсумкового турніру WTA 2018 року в одиночному розряді.
За свою кар'єру Еліна виграла 20 одиночних титулів WTA, неодноразово доходила до півфіналів турнірів серії Grand Slam (Australian Open, Вімблдон, US Open) та шість разів грала в чвертьфіналах Ролан Гаррос.
Відома своїм непохитним характером та активною патріотичною позицією на світовій арені. Після народження доньки Еліна зуміла тріумфально повернутися у великий спорт, знову довівши свій статус тенісистки екстракласу.
Нагадаємо, нещодавно закінчився культовий турнір Ролан Гаррос, після якого українські тенісистки оновили національний рекорд на кортах Парижа.