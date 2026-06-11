Сума призових вражає! Світоліна у топі найбагатших в історії: скільки заробила за кар'єру

Українка в елітному клубі

Завдяки успішним виступам на кортах Парижа Світоліна за час професійної кар'єри офіційно заробила понад 30 мільйонів доларів призових. Вона стала 12-ю тенісисткою в історії, кому вдалося підкорити цей фінансовий рубіж. Крім того, серед чинних гравчинь, які продовжують виступи в турі, Світоліна посідає почесне сьоме місце за цим показником. Наразі її загальний кар'єрний заробіток становить 30,03 млн доларів.

Історичний список очолює легендарна американка Серена Вільямс, на рахунку якої недосяжні 94,8 млн доларів. Другий рядок посідає чинна перша ракетка світу Аріна Соболенко (49,8 млн), а трійку лідерів замикає чотириразова чемпіонка Ролан Гаррос Іга Свьонтек з Польщі (45,6 млн).

Світовий ТОП-12 тенісисток за призовими в історії:

Серена Вільямс (США) – 94,81 млн доларів Аріна Соболенко – 49,79 млн Іга Свьонтек (Польща) – 45,62 млн Вінус Вільямс (США) – 43,07 млн Сімона Халеп (Румунія) – 40,23 млн Вікторія Азаренко – 38,89 млн Марія Шарапова – 38,77 млн Петра Квітова (Чехія) – 37,65 млн Каролін Возняцкі (Данія) – 36,47 млн Коко Гофф (США) – 32,64 млн Анжелік Кербер (Німеччина) – 32,54 млн Еліна Світоліна (Україна) – 30,03 млн

Скільки заробили інші українки

В Україні Світоліна утримує абсолютне та безальтернативне лідерство. Найближча переслідувачка відстає від першої ракетки країни більш ніж утричі.

Топ-5 вітчизняних майстринь ракетки за заробітками виглядає так.

Еліна Світоліна – 30,03 млн доларів Марта Костюк – 9,12 млн Леся Цуренко – 6,93 млн Даяна Ястремська – 6,50 млн Ангеліна Калініна – 4,70 млн

Хто така Еліна Світоліна

31-річна українська тенісистка, народилася 12 вересня 1994 року в Одесі. Найспішніша спортсменка в історії українського тенісу як серед жінок, так і серед чоловіків.

Вона є екс-третьою ракеткою світу в рейтингу WTA (рекорд для України), бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 року в Токіо та переможницею Підсумкового турніру WTA 2018 року в одиночному розряді.

За свою кар'єру Еліна виграла 20 одиночних титулів WTA, неодноразово доходила до півфіналів турнірів серії Grand Slam (Australian Open, Вімблдон, US Open) та шість разів грала в чвертьфіналах Ролан Гаррос.

Відома своїм непохитним характером та активною патріотичною позицією на світовій арені. Після народження доньки Еліна зуміла тріумфально повернутися у великий спорт, знову довівши свій статус тенісистки екстракласу.