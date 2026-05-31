ua en ru
Вс, 31 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Стартовый выбор Мальдеры: итальянец удивил составом сборной Украины на матч против Польши

17:36 31.05.2026 Вс
2 мин
Стали известны 11 футболистов, которые начнут игру во Вроцлаве
aimg Андрей Костенко
Стартовый выбор Мальдеры: итальянец удивил составом сборной Украины на матч против Польши Андреа Мальдера не боится экспериментировать (фото: УАФ)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреа Мальдерой определился со стартовым составом на контрольный поединок против команды Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Читайте также: Забудьте о красивом футболе: новый тренер сборной Украины ошеломил своим требованием

Сюрпризы с самого начала

Новый руководитель украинской сборной решил с ходу проверить ближайший резерв и свежие силы. В стартовом составе нашлось место для Олега Очеретько и Александра Романчука, тогда как атакующий кулак сформирует проверенное трио полузащитников вместе с опытным Романом Яремчуком на острие. Капитаном украинцев в матче после долгого перерыва снова будет Андрей Ярмоленко.

Стартовый состав сборной Украины:

  • Трубин - Романчук, Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Назарина, Очеретько - Ярмоленко, Судаков, Цыганков - Яремчук.

Стартовый выбор Мальдеры: итальянец удивил составом сборной Украины на матч против Польши

Стартовый выбор Мальдеры: итальянец удивил составом сборной Украины на матч против Польши

Также стало известно, что на этот поединок украинская команда выйдет в традиционном желтом комплекте формы.

Битва неудачников отбора ЧМ-2026

Этот поединок имеет для обоих коллективов особый подтекст, ведь и Украина, и Польша переживают период перестройки после болезненного вылета в плей-офф квалификации к ЧМ-2026, где обе сборные капитулировали перед Швецией.

Для команд это будет уже 11-я очная дуэль в истории. Сейчас статистика не в пользу украинцев:

  • Победы Польши: 5
  • Победы Украины: 3
  • Ничьи: 2

В последний раз географические соседи пересекались на футбольном поле в июне 2024 года, и тогда поляки праздновали уверенную победу со счетом 3:1.

Где и когда смотреть матч

Товарищеский поединок состоится сегодня, 31 мая, на стадионе "Тарчинский Арена" во Вроцлаве. Игру обслужит словацкий арбитр Филип Глова. Стартовый свисток он даст в 18:30 по киевскому времени.

Трансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO. В прямом эфире встречу покажет телеканал Megogo Футбол 1. Также поединок будет доступен для просмотра на OTT-платформе по подписке "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK".

Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол
Новости
Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
Аналитика
"Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола