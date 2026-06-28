Старт плей-офф на ЧМ-2026: где смотреть матч ЮАР – Канада и чего ждать от поединка

ЮАР – Канада

1/16 финала. 28 июня, 22:00. "Соу-Фай Стедиум" (Инглвуд, США)

Противостояние, которого не было почти четверть века

Оба коллектива написали новую страницу своей футбольной истории, впервые пробившись в плей-офф чемпионата мира. Подобного прецедента, когда два абсолютных дебютанта этой стадии играют между собой, болельщики не видели с 2002 года (тогда на старте матчей на вылет пересекались Турция и Япония).

Южная Африка боролась за свой путь благодаря железной дисциплине и характеру. Стартовав с сухого поражения от Мексики (0:2), "Бафана Бафана" впоследствии выгрызли ничью с чехами (1:1) и минимально дожали Южную Корею (1:0). Команда бельгийского тренера Уго Броса забивает немного, но максимально эффективно использует свои моменты. Дополнительным фактором внимания станет тренерский рекорд: 74-летний Брос официально станет старейшим наставником в истории плей-офф ЧМ.

Канада на правах соорганизатора турнира вышла из группы с четырьмя очками. Команда Джесси Марша расписала ничью с Боснией (1:1), устроила разгром Катару (6:0) и в тяжелой борьбе уступила Швейцарии (1:2). Канадцы демонстрируют гибкий тактический рисунок в атаке, совмещая его с зональным прессингом без мяча. В общем, действуют как хорошо сыгранный клубный коллектив.

Кадровые потери и очные встречи

В лагере канадцев главной проблемой является тяжелая травма хавбека Исмаэля Коне (перелом ноги), без которого центр поля существенно утратил монолитность. В стартовом составе ожидают выход Альфонсо Дэвиса из мюнхенской "Баварии".

В ЮАР продолжает отбывать дисквалификацию ключевой креативщик Темба Зване, но возвращается после пропуска матча Теуто Мокуна. Главным оружием впереди остается вингер Тапело Масеко, ставший героем игры против Кореи.

В истории очных противостояний команд значится только одна встреча: осенью 2007 года в товарищеском поединке сильнее оказалась сборная ЮАР (2:0).

Где смотреть матч

Первый поединок стадии плей-офф в рамках ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 28 июня. Прямая видеотрансляция встречи на территории Украины будет доступна на медиасервисе MEGOGO (на специализированном канале "Megogo Футбол 1").

Стартовый свисток главного арбитра Жуана Пинейер из Португалии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.