Наследие Усика на кону: IBF официально назначила чемпионское сражение для двух нокаутеров

IBF официально назначила бой за вакантный титул освободившего Александр Усик чемпиона мира в хевивейте . За престижный пояс украинского короля сразятся кубинский нокаутер Фрэнк Санчес и восходящая звезда британского бокса Мозес Итаума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетное издание The Ring .

Битва самых рейтинговых: наследие Усика на кону

Организация приняла решение санкционировать противостояние между двумя топовыми представителями своего рейтинга сразу после того, как бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (25-0, 16 КО) официально объявил, что делает вакантными свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF.

Украинец добровольно сдал титулы, открыв дорогу новому поколению супертяжеловесов.

Это уже вторая попытка IBF построить Санчеса и Итауму в ринге. Напомним, аналогичное сражение пытались организовать в сентябре прошлого года, однако тогда команда молодого британца решила отказаться от поединка из-за слишком высоких рисков на том этапе карьеры.

IBF был теперь официально ориентированный Франк Санчес vs Moses Itauma для vacante IBF сильный мир кружка после Олександра Usyk бронирован.



Итаума был заинтересован в борьбе Филиппа Хрговица на 29 августа на DAZN. pic.twitter.com/pQLFgW6C8E — Ring Magazine (@ringmagazine) Июнь 30, 2026

Оба боксера находятся на пике формы и имеют в своем активе громкие перформансы.

Фрэнк Санчес в своем последнем выступлении в мае продемонстрировал невероятную мощь, грубо нокаутировав серебряного призера Олимпиады-2020 Ричарда Торреса.

В свою очередь, 21-летний Мозес Итаума последний раз выходил в ринг в конце марта 2026 года, когда в ярком стиле остановил в пятом раунде крепкого американца Джермейна Франклина.

Календарный коллапс и фактор Хрговича

Несмотря на официальный приказ от федерации, организация этого чемпионского мегафайта столкнулась с серьезным логистическим препятствием.

Дело в том, что у Мозеса Итаума уже есть подписанный контракт на другой большой поединок. В конце лета, 29 августа , британский проспект должен выйти в ринг против опытного хорватского супертяжеловеса Филиппа Хрговича.

Поскольку это сражение уже анонсировано, промоутерам придется провести сложные переговоры с IBF по отсрочке чемпионского боя или искать компромиссные решения, чтобы Итаума не потерял статус обязательного претендента.