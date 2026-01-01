Наследие Усика на кону: IBF официально назначила чемпионское сражение для двух нокаутеров
IBF официально назначила бой за вакантный титул освободившего Александр Усик чемпиона мира в хевивейте . За престижный пояс украинского короля сразятся кубинский нокаутер Фрэнк Санчес и восходящая звезда британского бокса Мозес Итаума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетное издание The Ring .
Битва самых рейтинговых: наследие Усика на кону
Организация приняла решение санкционировать противостояние между двумя топовыми представителями своего рейтинга сразу после того, как бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик (25-0, 16 КО) официально объявил, что делает вакантными свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF.
Украинец добровольно сдал титулы, открыв дорогу новому поколению супертяжеловесов.
Это уже вторая попытка IBF построить Санчеса и Итауму в ринге. Напомним, аналогичное сражение пытались организовать в сентябре прошлого года, однако тогда команда молодого британца решила отказаться от поединка из-за слишком высоких рисков на том этапе карьеры.
IBF был теперь официально ориентированный Франк Санчес vs Moses Itauma для vacante IBF сильный мир кружка после Олександра Usyk бронирован.— Ring Magazine (@ringmagazine) Июнь 30, 2026
Итаума был заинтересован в борьбе Филиппа Хрговица на 29 августа на DAZN. pic.twitter.com/pQLFgW6C8E
Оба боксера находятся на пике формы и имеют в своем активе громкие перформансы.
Фрэнк Санчес в своем последнем выступлении в мае продемонстрировал невероятную мощь, грубо нокаутировав серебряного призера Олимпиады-2020 Ричарда Торреса.
В свою очередь, 21-летний Мозес Итаума последний раз выходил в ринг в конце марта 2026 года, когда в ярком стиле остановил в пятом раунде крепкого американца Джермейна Франклина.
Календарный коллапс и фактор Хрговича
Несмотря на официальный приказ от федерации, организация этого чемпионского мегафайта столкнулась с серьезным логистическим препятствием.
Дело в том, что у Мозеса Итаума уже есть подписанный контракт на другой большой поединок. В конце лета, 29 августа , британский проспект должен выйти в ринг против опытного хорватского супертяжеловеса Филиппа Хрговича.
Поскольку это сражение уже анонсировано, промоутерам придется провести сложные переговоры с IBF по отсрочке чемпионского боя или искать компромиссные решения, чтобы Итаума не потерял статус обязательного претендента.
Ранее детали решения Усика сделать титул вакантным раскрыл директор его команды Сергей Лапин .