Спадщина Усика на кону: IBF офіційно призначила чемпіонський бій для двох нокаутерів

IBF офіційно призначила бій за вакантний титул чемпіона світу в хевівейті, який звільнив Олександр Усик . За престижний пояс українського короля поб'ються кубинський нокаутер Френк Санчес та висхідна зірка британського боксу Мозес Ітаума.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетне видання The Ring .

Битва найрейтинговіших: спадщина Усика на кону

Організація ухвалила рішення санкціонувати протистояння між двома топовими представниками свого рейтингу одразу після того, як колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) офіційно оголосив, що робить вакантними свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA та IBF.

Українець добровільно здав титули, відкривши дорогу новому поколінню суперважковаговиків.

Це вже друга спроба IBF звести Санчеса та Ітауму в ринзі. Нагадаємо, аналогічний бій намагалися організувати у вересні минулого року, проте тоді команда молодого британця вирішила відмовитися від поєдинку через занадто високі ризики на тому етапі кар'єри.

The IBF have now officially ordered Frank Sanchez vs Moses Itauma for the vacant IBF heavyweight world title after Oleksandr Usyk vacated.



Itauma is scheduled to fight Filip Hrgovic on August 29th on DAZN. pic.twitter.com/pQLFgW6C8E — Ring Magazine (@ringmagazine) June 30, 2026

Наразі ж обидва боксери перебувають на піку форми та мають у своєму активі гучні перформанси.

Френк Санчес у своєму останньому виступі в травні продемонстрував неймовірну міць, брутально нокаутувавши срібного призера Олімпіади-2020 Річарда Торреса.

Своєю чергою, 21-річний Мозес Ітаума востаннє виходив у ринг наприкінці березня 2026 року, коли в яскравому стилі зупинив у п'ятому раунді міцного американця Джермейна Франкліна.

Календарний колапс та фактор Хрговича

Попри офіційний наказ від федерації, організація цього чемпіонського мегафайту зіштовхнулася із серйозною логістичною перешкодою.

Річ у тім, що Мозес Ітаума вже має підписаний контракт на інший великий поєдинок. Наприкінці літа, 29 серпня, британський проспект повинен вийти в ринг проти досвідченого хорватського суперважковаговика Філіпа Хрговича.

Оскільки цей бій уже анонсовано, промоутерам доведеться провести складні переговори з IBF щодо відтермінування чемпіонського бою або шукати компромісні рішення, аби Ітаума не втратив статус обов'язкового претендента.