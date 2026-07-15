Скандал в сборной Англии: Тухель откровенно рассказал о разговоре с Беллингемом

Напряжение возникло после тяжелой победы Англии над Норвегией (2:1) в четвертьфинале ЧМ. Несмотря на дубль Беллингема, Тухель заявил, что "не доволен игрой команды".

Звездный хавбек "Реала" не стал молчать и публично призвал тренера к позитиву. Ситуацию подогрел и прошлогодний инцидент, когда немецкий коуч признался, что его мать считает некоторые проделки Джуда на поле "отвратительными".

Позиция Томаса Тухеля

Немецкий специалист поспешил заверить журналистов, что конфликт полностью исчерпан, а пресса просто пытается раздуть сенсацию на пустом месте.

"Журналисты просто вырезали все мои комплименты в адрес Джуда, подсунули ему только критику сразу после изнурительных 120 минут на поле и ждали спокойной реакции. Это было несправедливо по отношению к нему", - заявил Томас Тухель.

Немецкий специалист добавил, что микроклимат в команде перед решающим матчем остается отличным.

Безумная форма Беллингема

Несмотря на разногласия с тренером, Джуд проводит выдающийся мундиаль и является главным оружием "трех львов". Сейчас полузащитник участвует в гонке бомбардиров мундиаля.

При этом 4 из 6 голов Джуда пришлись на матчи плей-офф и во многом стали спасительными – он оформил по дублю в играх против Мексики и Норвегии. Еще по одному голу он забил хорватам и панамцам на групповом этапе.