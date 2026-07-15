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Скандал в збірній Англії: Тухель відверто розповів про розмову з Беллінгемом

12:30 15.07.2026 Ср
2 хв
Тренер спробував загасити пожежу після того, як зірка команди публічно пішов проти нього
aimg Малюгін Микита
Томас Тухель робив критичні заяви на адресу Беллінгема (Фото: Getty Images)

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель заперечив чутки про розкол у команді через публічну суперечку з Джудом Беллінгемом. Фахівець запевнив, що вони залагодили всі непорозуміння перед грою з Аргентиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Напруга виникла після важкої перемоги Англії над Норвегією (2:1) у чвертьфіналі ЧС. Попри дубль Беллінгема, Тухель заявив, що "не задоволений грою команди".

Зірковий хавбек "Реала" не став мовчати й публічно закликав тренера до позитиву. Ситуацію підігрів і минулорічний інцидент, коли німецький коуч зізнався, що його мати вважає деякі витівки Джуда на полі "огидними".

Позиція Томаса Тухеля

Німецький фахівець поспішив запевнити журналістів, що конфлікт повністю вичерпано, а преса просто намагається роздути сенсацію на порожньому місці.

"Журналісти просто вирізали всі мої компліменти на адресу Джуда, підсунули йому лише критику одразу після виснажливих 120 хвилин на полі й чекали спокійної реакції. Це було несправедливо щодо нього", - заявив Томас Тухель.

Німецький фахівець додав, що мікроклімат у команді перед вирішальним матчем залишається чудовим.

Шалена форма Беллінгема

Попри розбіжності з тренером, Джуд проводить видатний мундіаль і є головною зброєю "трьох левів". Наразі півзахисник бере участь у гонці бомбардирів мундіалю.

При цьому 4 з 6 голів Джуда прийшлися на матчі плей-офф та багато в чому стали рятівними - він оформив по дублю в іграх проти Мексики та Норвегії. Ще по одному голу він забив хорватам та панамцям на груповому етапі.

А вже сьогодні Джуд Беллінгем та збірна Англії зустрінуться в ключовому протистоянні із Аргентиною. Ми розповідали, чого варто очікувати від цього протистояння, та де його дивитися.

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