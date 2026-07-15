Скандал в збірній Англії: Тухель відверто розповів про розмову з Беллінгемом

Напруга виникла після важкої перемоги Англії над Норвегією (2:1) у чвертьфіналі ЧС. Попри дубль Беллінгема, Тухель заявив, що "не задоволений грою команди".

Зірковий хавбек "Реала" не став мовчати й публічно закликав тренера до позитиву. Ситуацію підігрів і минулорічний інцидент, коли німецький коуч зізнався, що його мати вважає деякі витівки Джуда на полі "огидними".

Позиція Томаса Тухеля

Німецький фахівець поспішив запевнити журналістів, що конфлікт повністю вичерпано, а преса просто намагається роздути сенсацію на порожньому місці.

"Журналісти просто вирізали всі мої компліменти на адресу Джуда, підсунули йому лише критику одразу після виснажливих 120 хвилин на полі й чекали спокійної реакції. Це було несправедливо щодо нього", - заявив Томас Тухель.

Німецький фахівець додав, що мікроклімат у команді перед вирішальним матчем залишається чудовим.

Шалена форма Беллінгема

Попри розбіжності з тренером, Джуд проводить видатний мундіаль і є головною зброєю "трьох левів". Наразі півзахисник бере участь у гонці бомбардирів мундіалю.

При цьому 4 з 6 голів Джуда прийшлися на матчі плей-офф та багато в чому стали рятівними - він оформив по дублю в іграх проти Мексики та Норвегії. Ще по одному голу він забив хорватам та панамцям на груповому етапі.