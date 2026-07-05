Скандал в хоккейной сборной Украины: тренеры-триумфаторы внезапно остались без работы

Финансовые запросы и нереальные задачи

У главного тренера сборной Дмитрия Христича и его ассистента Олега Шафаренко, выведших команду в элиту мирового хоккея по итогам ЧМ-2026, завершились сроки контрактов. Процесс заключения новых соглашений неожиданно перерос в конфликт интересов из-за денег.

Как стало известно "Суспільному Спорт" из собственных источников, после громкого успеха тренерский штаб выдвинул вполне логичный запрос на улучшение финансовых условий. Однако руководство Федерации хоккея Украины в ответ поставило перед специалистами почти нереальную задачу – с первой же попытки выйти в плей-офф элитного дивизиона ЧМ-2027.

Федерация уже ищет замену

Спортивный директор ФХУ Юрий Кириченко официально подтвердил, что соглашения с тренерами до сих пор не переподписались, а переговоры затягиваются.

Более того, функционер открыто заявил, что в федерации уже готов "план Б". Если договориться с дуэтом Христич – Шафаренко не удастся, им на смену придут Александр Бобкин и Руслан Борисенко, работающие сейчас с юношеской сборной Украины U-18.