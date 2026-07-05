Скандал у хокейній збірній України: тренери-тріумфатори раптово залишилися без роботи

Фінансові запити та нереальні завдання

У головного тренера збірної Дмитра Христича та його асистента Олега Шафаренка, які вивели команду в еліту світового хокею за підсумками ЧС-2026, завершилися терміни дії контрактів. Процес підписання нових угод неочікувано переріс у конфлікт інтересів через гроші.

Як стало відомо "Суспільному Спорт" з власних джерел, після гучного успіху тренерський штаб висунув цілком логічний запит на покращення фінансових умов. Проте керівництво Федерації хокею України у відповідь поставила перед фахівцями майже нереальне завдання – з першої ж спроби вийти у плей-офф елітного дивізіону ЧС-2027.

Федерація вже шукає заміну

Спортивний директор ФХУ Юрій Кириченко офіційно підтвердив, що угоди з тренерами досі не перепідписали, а переговори затягуються.

Ба більше, функціонер відкрито заявив, що у федерації вже готовий "план Б". Якщо домовитися з дуетом Христич – Шафаренко не вдасться, їм на зміну прийдуть Олександр Бобкін та Руслан Борисенко, які зараз працюють з юнацькою збірною України U-18.