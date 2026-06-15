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Скандал в Черновцах: в "Буковине" объяснили, почему засыпали землей 50-метровый бассейн

14:09 15.06.2026 Пн
2 мин
Футбольный клуб называет советский объект "аварийной руиной"
aimg Андрей Костенко
Скандал в Черновцах: в "Буковине" объяснили, почему засыпали землей 50-метровый бассейн Чаша бывшего бассейна возле стадиона "Буковина" (фото: facebook/Людмила Сидлецкая)
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В Черновцах разгорелся публичный скандал вокруг 50-метрового бассейна, расположенного рядом с главной спортивной ареной города. Поводом для резонанса стало то, что бетонную чашу объекта начали засыпать землей. На ситуацию уже отреагировал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, а руководство футбольного клуба "Буковина" выступило с официальным разъяснением.

О причинах засыпания бассейна и позиции сторон - в материале РБК-Украина.

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"Непонятное и недопустимое решение"

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт выступил с жестким заявлением и официально обратился к городскому голове Черновцов Роману Кличуку с требованием прекратить уничтожение спортивной локации. По его словам, в медиа распространяется информация о том, что чашу планируют ликвидировать ради обычной автомобильной парковки.

"Сегодня, когда враг ежедневно разрушает спортивные объекты ракетами и дронами, мы должны делать все возможное, чтобы сохранить каждую существующую спортивную площадку. Особое возмущение вызывают новости из Черновцов, где чашу 50-метрового бассейна планируют засыпать ради обустройства парковки. Во время, когда бассейны являются важными местами для реабилитации наших защитников, такие решения выглядят непонятными", - подчеркнул Гутцайт.

Глава НОК призвал местные власти и спортивное сообщество региона объединиться и не допустить окончательного разрушения объекта.

Позиция ФК "Буковина"

В футбольном клубе "Буковина" успокаивают общество и объясняют, что засыпка является вынужденным и чисто техническим шагом. Сейчас клуб активно модернизирует стадион, чтобы он соответствовал всем стандартам украинской Премьер-лиги (УПЛ), и полностью заменяет футбольный газон.

Представители клуба озвучили несколько ключевых аргументов:

Логистическое решение: Работы на арене масштабные. Чтобы ускорить процесс и не блокировать тяжелой техникой окружающие улицы города, чашу временно использовали как площадку для складирования изъятого грунта. Земля бетону не вредит, и при необходимости ее полностью вывезут.

Аварийное состояние конструкции: Объекта как такового не существует уже около 17 лет. Согласно официальному экспертно-техническому заключению, конструкция полностью аварийная: бетон разрушен, арматура сгнила, а сама чаша никогда не сможет удерживать воду.

Экономическая нецелесообразность: Старый бассейн не имел системы подогрева. Построить современный комплекс "с нуля" будет значительно проще и дешевле, чем пытаться реанимировать опасные советские руины.

В ФК "Буковина" добавили, что полностью поддерживают строительство нового бассейна олимпийского образца в Черновцах, однако призывают развивать инфраструктуру с умом и не поддаваться панике в соцсетях.

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