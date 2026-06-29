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Спорт »

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

13:08 29.06.2026 Пн
1 мин
На автодроме "Чайка" определили сильнейших пилотов страны
aimg Андрей Костенко
Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA Момент соревнований на автодроме "Чайка"
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27-28 июня на киевском автодроме "Чайка" состоялся 2-й этап соревнований Open Drift UA, собравший 60 лучших пилотов со всей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов соревнований.

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Филигранная техника на трассе

После первого дня тренировок и сита квалификации судьи отобрали топ-32 гонщика. Именно они сошлись в парных заездах на выбывание, демонстрируя филигранную технику синхронного заноса, где судьбу путевки в следующий раунд решали мгновенные решения на трассе.

Среди участников – 78 отдельная десантно-штурмовая бригада и 7 корпус быстрого реагирования ДШВ, которые выставили на трек два ярких болида BMW E46.

На фото – самые яркие моменты заездов и дымовые завесы во время 2-го этапа Open Drift UA.

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

Скорость и дым: как в Киеве прошел 2-й этап Open Drift UA

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