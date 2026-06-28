Триумф Расселла и прорыв Ферстаппена: как прошла адская гонка Формулы-1 в Австрии
Гоночный уикенд в Шпильберге оправдал все надежды болельщиков, подарив ожесточенную тактическую борьбу на раскаленном асфальте "Ред Булл Ринг". Восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 2026 года держал интригу до последних километров, заставив топ-команды оперативно менять стратегии прямо по ходу заезда и существенно повлияв на чемпионскую гонку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты Гран-при Австрии .
Триумф с поула и провал стратегии "Феррари"
Британский пилот конюшни "Мерседес" Джордж Расселл смог максимально эффективно реализовать свою поул-позицию.
Отправившись с первого места, он хладнокровно контролировал ход гонки от старта до самого финиша, несмотря на то, что на последних кругах его преимущество стремительно таяло из-за износа шин. Для британца это вторая победа в текущем сезоне.
Заезд же превратился в настоящее фиаско для "Феррари". Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, стартовавшие со второй и третьей позиций, полностью проиграли как старт, так и тактическую дуэль на пит-стопах. Из-за неудачного выбора шин и нехватки темпа итальянская команда оказалась внутри пелотона: Хэмилтон финишировал лишь пятым, а Леклер замкнул первую восьмерку.
Главной же неожиданностью стал прорыв Макса Ферстаппена на "Ред Булл". Стартовав пятым, нидерландец сумел выжать максимум из болида, опередить обоих пилотов "Феррари" и на финальных кругах едва не догнал лидера. Тройку призеров замкнул 19-летний напарник Расселла – Андреа Кими Антонелли.
Результаты Гран-при Австрии (топ-10):
- Джордж Расселл ("Мерседес")
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
- Оскар Пиастри ("Макларен")
- Льюис Хэмилтон ("Феррари")
- Исаак Хаджар ("Ред Булл")
- Ландо Норрис ("Макларен")
- Шарль Леклер ("Феррари")
- Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз")
- Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз")
"Мерседес" уходит в отрыв
Благодаря двойному подиуму немецкая конюшня закрепила свое лидерство в Кубке конструкторов, перешагнув отметку в 300 пунктов. В личном зачете Андреа Кими Антонелли сохранил первое место (171 очко), однако Джордж Расселл (131 балл) сумел подвинуть Льюиса Хэмилтона (125 баллов) и вернуть себе статус главного преследователя лидера.
Общий зачет пилотов (Топ-5):
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") – 171 очко
- Джордж Расселл ("Мерседес") – 131
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 125
- Оскар Пиастри ("Макларен") – 80
- Шарль Леклер ("Феррари") – 79
Кубок конструкторов (Топ-3):
- "Мерседес" – 302 очка
- "Феррари" – 204
- "Макларен" – 159
Следующий этап сезона-2026 состоится без паузы. Уже с 3 по 5 июля на легендарном автодроме "Сильверстоун" пройдет Гран-при Великобритании, принимающий не только классическую воскресную гонку, но и очередной субботний спринт.
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