Триумф Расселла и прорыв Ферстаппена: как прошла адская гонка Формулы-1 в Австрии

Гоночный уикенд в Шпильберге оправдал все надежды болельщиков, подарив ожесточенную тактическую борьбу на раскаленном асфальте "Ред Булл Ринг". Восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 2026 года держал интригу до последних километров, заставив топ-команды оперативно менять стратегии прямо по ходу заезда и существенно повлияв на чемпионскую гонку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты Гран-при Австрии .

Триумф с поула и провал стратегии "Феррари"

Британский пилот конюшни "Мерседес" Джордж Расселл смог максимально эффективно реализовать свою поул-позицию.

Отправившись с первого места, он хладнокровно контролировал ход гонки от старта до самого финиша, несмотря на то, что на последних кругах его преимущество стремительно таяло из-за износа шин. Для британца это вторая победа в текущем сезоне.

Заезд же превратился в настоящее фиаско для "Феррари". Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, стартовавшие со второй и третьей позиций, полностью проиграли как старт, так и тактическую дуэль на пит-стопах. Из-за неудачного выбора шин и нехватки темпа итальянская команда оказалась внутри пелотона: Хэмилтон финишировал лишь пятым, а Леклер замкнул первую восьмерку.

Главной же неожиданностью стал прорыв Макса Ферстаппена на "Ред Булл". Стартовав пятым, нидерландец сумел выжать максимум из болида, опередить обоих пилотов "Феррари" и на финальных кругах едва не догнал лидера. Тройку призеров замкнул 19-летний напарник Расселла – Андреа Кими Антонелли.

Результаты Гран-при Австрии (топ-10):

Джордж Расселл ("Мерседес") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") Оскар Пиастри ("Макларен") Льюис Хэмилтон ("Феррари") Исаак Хаджар ("Ред Булл") Ландо Норрис ("Макларен") Шарль Леклер ("Феррари") Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз")

"Мерседес" уходит в отрыв

Благодаря двойному подиуму немецкая конюшня закрепила свое лидерство в Кубке конструкторов, перешагнув отметку в 300 пунктов. В личном зачете Андреа Кими Антонелли сохранил первое место (171 очко), однако Джордж Расселл (131 балл) сумел подвинуть Льюиса Хэмилтона (125 баллов) и вернуть себе статус главного преследователя лидера.

Общий зачет пилотов (Топ-5):

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") – 171 очко Джордж Расселл ("Мерседес") – 131 Льюис Хэмилтон ("Феррари") – 125 Оскар Пиастри ("Макларен") – 80 Шарль Леклер ("Феррари") – 79

Кубок конструкторов (Топ-3):

"Мерседес" – 302 очка "Феррари" – 204 "Макларен" – 159

Следующий этап сезона-2026 состоится без паузы. Уже с 3 по 5 июля на легендарном автодроме "Сильверстоун" пройдет Гран-при Великобритании, принимающий не только классическую воскресную гонку, но и очередной субботний спринт.