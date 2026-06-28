Тріумф Расселла та прорив Ферстаппена: як пройшла пекельна гонка Формули-1 в Австрії

Гоночний вікенд у Шпільберзі виправдав усі сподівання вболівальників, подарувавши запеклу тактичну боротьбу на розпеченому асфальті "Ред Булл Рингу". Восьмий етап чемпіонату світу Формули-1 2026 року тримав інтригу до останніх кілометрів, змусивши топ-команди оперативно змінювати стратегії просто по ходу заїзду та суттєво вплинувши на чемпіонські перегони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати Гран-прі Австрії .

Тріумф із поулу та провал стратегії "Феррарі"

Британський пілот стайні "Мерседес" Джордж Расселл зумів максимально ефективно реалізувати свою поул-позицію.

Рушивши з першого місця, він холоднокровно контролював хід гонки від старту до самого фінішу, попри те, що на останніх колах його перевага стрімко танула через зношення шин. Для британця це лише друга перемога у поточному сезоні.

Натомість заїзд перетворився на справжнє фіаско для "Феррарі". Шарль Леклер та Льюїс Хемілтон, які стартували з другої та третьої позицій, повністю програли як старт, так і тактичну дуель на піт-стопах. Через невдалий вибір шин та брак темпу італійська команда опинилася всередині пелотону: Хемілтон фінішував лише п'ятим, а Леклер замкнув першу вісімку.

Головною ж несподіванкою став прорив Макса Ферстаппена на "Ред Булл". Стартувавши п'ятим, нідерландець зумів витиснути максимум із боліда, випередити обох пілотів "Феррарі" і на фінальних колах ледь не наздогнав лідера. Трійку призерів замкнув 19-річний напарник Расселла – Андреа Кімі Антонеллі.

Результати Гран-прі Австрії (топ-10):

Джордж Расселл ("Мерседес") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Оскар Піастрі ("Макларен") Льюїс Хемілтон ("Феррарі") Ісак Хаджар ("Ред Булл") Ландо Норріс ("Макларен") Шарль Леклер ("Феррарі") Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") Арвід Ліндблад ("Рейсінг Буллз")

"Мерседес" іде у відрив

Завдяки подвійному подіуму німецька стайня закріпила своє лідерство у Кубку конструкторів, перешагнувши відмітку у 300 пунктів. В особистому заліку Андреа Кімі Антонеллі зберіг першу сходинку (171 очко), проте Джордж Расселл (131 бал) зумів посунути Льюїса Хемілтона (125 балів) та повернути собі статус головного переслідувача лідера.

Загальний залік пілотів (Топ-5):

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") – 171 очко Джордж Расселл ("Мерседес") – 131 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") – 125 Оскар Піастрі ("Макларен") – 80 Шарль Леклер ("Феррарі") – 79

Кубок конструкторів (Топ-3):

"Мерседес" – 302 очки "Феррарі" – 204 "Макларен" – 159

Наступний етап сезону-2026 відбудеться без жодної паузи. Вже з 3 по 5 липня на легендарному автодромі "Сільверстоун" пройде Гран-прі Великої Британії, який прийматиме не лише класичну недільну гонку, а й черговий суботній спринт.