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Спорт »

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

13:08 29.06.2026 Пн
1 хв
На автодромі "Чайка" визначили найсильніших пілотів країни
aimg Андрій Костенко
Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA Момент змагань на автодромі "Чайка"
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27-28 червня на київському автодромі "Чайка" відбувся 2-й етап змагань Open Drift UA, який зібрав 60 найкращих пілотів з усієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів змагань.

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Філігранна техніка на трасі

Після першого дня тренувань та сита кваліфікації судді відібрали топ-32 гонщиків. Саме вони зійшлися у парних заїздах на вибування, демонструючи філігранну техніку синхронного заносу, де долю путівки у наступний раунд вирішували миттєві рішення на трасі.

Серед учасників – 78-ма окрема десантно-штурмова бригада та 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, які виставили на трек два яскравих боліди BMW E46.

На фото – найяскравіші моменти заїздів та димові завіси під час 2-го етапу Open Drift UA.

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

Швидкість та дим: як у Києві пройшов 2-й етап Open Drift UA

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