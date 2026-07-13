Сумасшествие ЧМ-2026: сотни младенцев в Перу назвали в честь Эрлинга Голанда

Феноменальное выступление нападающего сборной Норвегии Эрлинга Голанда на чемпионате мира по футболу 2026 года спровоцировало неожиданную волну популярности в Перу. Национальный реестр идентификации и гражданского состояния страны зафиксировал массовое восхищение именем форварда среди молодых родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Ahram Info .

По информации официального представителя Национального реестра Перу (RENIEC) Ивана Торреса, после начала финальной части ЧМ-2026 в стране резко возросло количество детей, зарегистрированных в честь лидера норвежской сборной.

Голланд захватывает Перу

Согласно информации из реестра, всего 468 детей получили имя "Голанд". А 91 малыш официально получил полное имя "Эрлинг Голланд".

Законодательство страны позволяет родителям свободно выбирать любые имена, если они не обидны. Представитель реестра с юмором прокомментировал эту тенденцию, отметив, что благодаря такому всплеску "Голанд теперь тоже немного перуанец".

Футбольное безумие в Перу

Впрочем, несмотря на резкий рост популярности Голанда в Перу, он не лидер в "рейтинге футбольных имен" этой страны. Абсолютным фаворитом перуанских родителей остается Неймар – имя бразильца носят 33 809 граждан Перу.

Различные вариации имени и фамилии Лионеля Месси зафиксировали у 3402 человек, а в честь его вечного соперника Криштиану Роналду назвали 1185 детей. Еще 1 241 ребенок получил имя в честь испанского тинейджера Ламина Ямаля .