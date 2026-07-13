ua en ru
Пн, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Шаленство ЧС-2026: сотні немовлят у Перу назвали на честь Ерлінга Голанда

20:53 13.07.2026 Пн
2 хв
Яскрава гра норвезького форварда на чемпіонаті світу викликала справжній бебі-бум у Південній Америці
aimg Малюгін Микита
Шаленство ЧС-2026: сотні немовлят у Перу назвали на честь Ерлінга Голанда Норвезький форвард опинився не лише в списку найкращих бомбардирів мундіалю (Фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Феноменальний виступ нападника збірної Норвегії Ерлінга Голанда на чемпіонаті світу з футболу 2026 року спровокував несподівану хвилю популярності в Перу. Національний реєстр ідентифікації та цивільного стану країни зафіксував масове захоплення іменем форварда серед молодих батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Ahram Info.

За інформацією офіційного представника Національного реєстру Перу (RENIEC) Івана Торреса, після початку фінальної частини ЧС-2026 у країні стрімко зросла кількість дітей, зареєстрованих на честь лідера норвезької збірної.

Голанд захоплює Перу

Згідно з інформацією з реєстра, загалом 468 дітей отримали ім'я "Голанд". А 91 малюк офіційно отримав повне ім'я "Ерлінг Голанд".

Законодавство країни дозволяє батькам вільно обирати будь-які імена, якщо вони не є образливими. Представник реєстру з гумором прокоментував цю тенденцію, зазначивши, що завдяки такому сплеску "Голанд тепер також трохи перуанець".

Футбольне шаленство в Перу

Втім, попри різке зростання популярності Голанда в Перу, він не є лідером в "рейтингу футбольних імен" цієї країни. Абсолютним фаворитом перуанських батьків лишається Неймар - ім'я бразильця носять 33 809 громадян Перу.

Різні варіації імені та прізвища Ліонеля Мессі зафіксували у 3 402 людей, а на честь його вічного суперника Кріштіану Роналду назвали 1 185 дітей. Ще 1 241 дитина отримала ім'я на честь іспанського тінейджера Ламіна Ямаля.

Нагадаємо, що збірна Норвегії дещо сенсаційно вибила з ЧС-2026 збірну Бразилії, та зрештою поступилась Англії в 1/4 фіналу. А сам Ерлінг Голанд очікувано опинився серед лідерів бомбардирської гонки мундіалю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, - міністр оборони Польщі
Придатні до служби українці мають повернутись на Батьківщину, - міністр оборони Польщі
Аналітика
РФ готує власні мідлстрайки: в оборонці спрогнозували, чим відповість Кремль
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech РФ готує власні мідлстрайки: в оборонці спрогнозували, чим відповість Кремль