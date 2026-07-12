Безумные 250 миллионов: "Арсенал" готовит самую дорогую перестройку состава в истории

Вместо покупки большого количества средних игроков "Арсенал" сосредоточится на точечных, но очень дорогих трансферах топ-уровня. Клуб находится в отличной финансовой форме и готов платить за качество.

Куда пойдут 250 миллионов - главные цели лондонцев

Первый трансфер "Арсенала" формально уже состоялся. Защитник Пьеро Инкапье теперь стал полноценным футболистом "канониров". За полноценный трансфер лондонцы уже выложили 35 млн фунтов.

Но главной целью Микеля Артеты является усиление полузащиты и атаки. В настоящее время лондонцы уже ведут активные переговоры по трем ключевым кандидатам, трансферы которых суммарно должны составить ориентировочно 250 млн фунтов:

Бруну Гимараеш, "Ньюкасл" - бразильский хавбек остается приоритетом номер один, его ценник составляет около 100 млн фунтов.

- бразильский хавбек остается приоритетом номер один, его ценник составляет около 100 млн фунтов. Морган Роджерс, "Астон Вилла" - скауты "канониров" активно следят за английским нападающим, да и сам Морган вроде бы не прочь перебраться в северный Лондон. Но Унаи Эмери не горит желанием продавать своего лидера, поэтому ценник на Роджерса может превысить 100 млн фунтов.

Кроме этих звезд, "канониры" также нацелены на приобретение 18-летнего марокканского таланта Аюба Буадди и лидера "Атлетико" Хулиана Альвареса . Также в приоритете - приобретение вратаря, чтобы подстраховать Давида Райю.

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Чтобы частично компенсировать такие колоссальные расходы и разгрузить зарплатную ведомость, "Арсенал" уже начал глобальную распродажу.

Клуб официально подтвердил уход сразу восьми игроков академии и резерва (среди которых Себ Фердинанд и Уилл Леннин-Свит). Кроме того, лондонцы уже оформили два полноценных трансфера "на выход": защитник Якуб Кивиор перешел в "Порту" за 14,7 млн фунтов, а голкипер Карл Гейн перебрался в немецкий "Вердер" за 2,6 млн фунтов.

Ожидается, что в ближайшее время этот список пополнится еще несколькими звездными именами из линии атаки, которые не оправдали надежд Артеты. Все вырученные средства будут сразу же перенаправлены в общий 250-миллионный трансферный бюджет для подписания новых лидеров.