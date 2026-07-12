Шалені 250 мільйонів: "Арсенал" готує найдорожчу перебудову складу в історії

Лондонський "Арсенал" планує влаштувати грандіозну революцію на трансферному ринку цього літа. Керівництво клубу готове інвестувати рекордні 250 мільйонів фунтів стерлінгів у капітальне оновлення команди для домінування в Англії та Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfer News Live
Замість купівлі великої кількості середніх гравців, "Арсенал" зосередиться на точкових, але дуже дорогих трансферах топ-рівня. Клуб перебуває у чудовій фінансовій формі та готовий платити за якість.
Перший трансфер "Арсенала" формально вже відбувся. Захисник П'єро Інкап'є тепер став повноцінним футболістом "канонірів". За повноцінний трансфер лондонці вже виклали 35 млн фунтів.
Але головною метою Мікеля Артети є підсилення півзахисту та лінії атаки. Наразі лондонці вже ведуть активні переговори щодо трьох ключових кандидатів, трансфери яких сумарно мають скласти орієнтовно 250 млн фунтів:
Крім цих зірок, "каноніри" також націлені на придбання 18-річного марокканського таланта Аюба Буадді та лідера "Атлетико" Хуліана Альвареса. Також в пріоритеті - придбання воротаря, щоб підстрахувати Давіда Райю.
Щоб частково компенсувати такі колосальні витрати та розвантажити зарплатну відомість, "Арсенал" уже розпочав глобальний розпродаж.
Клуб офіційно підтвердив відхід одразу вісьмох гравців академії та резерву (серед яких Себ Фердінанд та Вілл Леннін-Світ). Окрім цього, лондонці вже оформили два повноцінні трансфери "на вихід": захисник Якуб Ківіор перейшов у "Порту" за 14,7 млн фунтів, а голкіпер Карл Гейн перебрався до німецького "Вердера" за 2,6 млн фунтів.
Очікується, що найближчим часом цей список поповниться ще кількома зірковими іменами з лінії атаки, які не виправдали сподівань Артети. Усі виручені кошти будуть одразу перенаправлені у загальний 250-мільйонний трансферний бюджет для підписання нових лідерів.
Нагадаємо, що минулий сезон став для "Арсенала" вкрай успішним попри поразку в Лізі чемпіонів. Натомість в Англії "каноніри" стали чемпіонами вперше за 22 роки.