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Санкции против российских и белорусских боксеров продлили: что известно

03:00 07.06.2026 Вс
2 мин
Все члены правления EBU проголосовали за поддержание статус-кво
aimg Юлия Маловичко
Иллюстративное фото: боксер Филиппа Хргович (Getty Images)

Европейский боксерский союз (EBU) решил продлить санкционные ограничения в отношении российских и белорусских боксеров. Во время заседания EBU все участники организации единодушно поддержали решение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

"Сегодня на заседании Правления EBU, где я имею честь представлять нашу великую боксерскую нацию от имени Национальной Профессиональной Лиги Бокса Украины, все члены Правления проголосовали за поддержку статус-кво относительно санкций против российского и белорусского профессионального бокса", - написала Шатерникова.

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Накануне также стало известно, что Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта обратились к руководству ФИФА и УЕФА с призывом не допускать Россию к международным соревнованиям, а также повторно ввести санкции в отношении Беларуси.

Ограничения для спортсменов РФ и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году большинство международных спортивных федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Впоследствии часть организаций разрешила им выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и национальной символики.

В то же время в ряде видов спорта санкции против представителей России и Беларуси остаются в силе полностью или частично. Вопрос их участия в международных турнирах и в дальнейшем вызывает споры среди спортивных организаций, спортсменов и национальных федераций.

Например, недавно Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение снять основные санкции с России и Беларуси. Теперь спортсмены из этих стран смогут выступать на международной арене под собственной символикой.

Ранее сборная Украины по водному поло официально отказалась проводить поединок против представителей РФ под "нейтральным" флагом.

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