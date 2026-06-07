Санкції проти російських та білоруських боксерів продовжили: що відомо

Обмеження для спортсменів РФ та Білорусі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році більшість міжнародних спортивних федерацій відсторонили російських і білоруських спортсменів від участі в змаганнях. Згодом частина організацій дозволила їм виступати в нейтральному статусі без прапора, гімну та національної символіки.

Водночас у низці видів спорту санкції проти представників Росії та Білорусі залишаються чинними повністю або частково. Питання їхньої участі в міжнародних турнірах і надалі викликає суперечки серед спортивних організацій, спортсменів та національних федерацій.

Наприклад, нещодавно Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) ухвалила рішення зняти основні санкції з Росії та Білорусі. Тепер спортсмени з цих країн зможуть виступати на міжнародній арені під власною символікою.

Раніше збірна України з водного поло офіційно відмовилася проводити поєдинок проти представників РФ під "нейтральним" прапором.