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Санкції проти російських та білоруських боксерів продовжили: що відомо

03:00 07.06.2026 Нд
2 хв
Всі члени правління EBU проголосували за підтримку статус-кво
aimg Юлія Маловічко
Ілюстративне фото: боксер Філіпа Хрговіч (Getty Images)

Європейський боксерський союз (EBU) вирішив продовжити санкційні обмеження щодо російських та білоруських боксерів. Під час засідання EBU всі учасники організації одностайно підтримали рішення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написала віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

"Сьогодні на засіданні Правління EBU, де я маю честь представляти нашу велику боксерську націю від імені Національної Професійної Ліги Боксу України, всі члени Правління проголосували за підтримку статус-кво щодо санкцій проти російського та білоруського професійного боксу", - написала Шатернікова.

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Напередодні також стало відомо, що Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту звернулися до керівництва ФІФА та УЄФА із закликом не допускати Росію до міжнародних змагань, а також повторно запровадити санкції щодо Білорусі.

Обмеження для спортсменів РФ та Білорусі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році більшість міжнародних спортивних федерацій відсторонили російських і білоруських спортсменів від участі в змаганнях. Згодом частина організацій дозволила їм виступати в нейтральному статусі без прапора, гімну та національної символіки.

Водночас у низці видів спорту санкції проти представників Росії та Білорусі залишаються чинними повністю або частково. Питання їхньої участі в міжнародних турнірах і надалі викликає суперечки серед спортивних організацій, спортсменів та національних федерацій.

Наприклад, нещодавно Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) ухвалила рішення зняти основні санкції з Росії та Білорусі. Тепер спортсмени з цих країн зможуть виступати на міжнародній арені під власною символікою.

Раніше збірна України з водного поло офіційно відмовилася проводити поєдинок проти представників РФ під "нейтральним" прапором.

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