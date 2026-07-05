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Разгром на десерт: Украина сокрушила Данию и вышла в финал отбора ЧМ-2027

18:12 05.07.2026 Вс
2 мин
Далее – решающий раунд квалификации
aimg Андрей Костенко
Разгром на десерт: Украина сокрушила Данию и вышла в финал отбора ЧМ-2027 Святослав Михайлюк стал лучшим в нашей сборной (фото: ФБУ)
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Сборная Украины по баскетболу уверенной победой завершила первый этап квалификации на чемпионате мира 2027 года. В заключительном туре "сине-желтые" на выезде разгромили команду Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Баскетбол. Квалификация чемпионата мира-2027

Дания – Украина – 69:99 (25:22, 12:31, 19:24, 13:22)

Провал на старте и камбек во второй четверти

Поединок в датском Фаруме начался для подопечных Айнарса Багатскиса непросто. Хозяева паркета активнее провели стартовые 10 минут и по итогам первой четверти обеспечили себе небольшой отрыв – 25:22.

Однако уже со второй десятиминутки украинцы полностью перехватили инициативу. Наша команда устроила игру в обороне и устроила соперникам настоящий погром в атаке, выиграв вторую четверть с разгромным счетом – 31:12. На большой перерыв сборные шли уже при солидном преимуществе Украины – 53:37.

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Во второй половине встречи "сине-желтые" лишь наращивали обороты, не оставив ни одного шанса скандинавам на камбек. Финальная сирена зафиксировала уверенную победу Украины со счетом 99:69. Главным героем встречи стал защитник Святослав Михайлюк, издавший фантастический перформанс и принесший в копилку команды 30 очков.

Разгром на десерт: Украина сокрушила Данию и вышла в финал отбора ЧМ-2027

Что дальше для Украины

Благодаря этому успеху украинцы завершили первый этап на втором месте в группе А с хорошим показателем (4 победы и 2 поражения), что значительно улучшает наши шансы в борьбе за путевку на мировое первенство.

Впереди команду Айнарса Багатскиса ждет финальный раунд квалификации. Там "сине-желтые" проведут шесть решающих матчей против трех лучших сборных, которые выйдут из параллельной группы B. Этот этап отбора стартует уже в конце лета – 28 августа.

Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на чемпионат США.

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