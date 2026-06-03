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Рекорд на Уимблдоне: еще двое украинцев получили шанс сыграть на легендарном турнире

10:19 03.06.2026 Ср
2 мин
Организаторы третьего Грэндслема сезона обнародовали официальные списки теннисистов.
aimg Андрей Костенко
Виталий Сачко (фото: instagram.com/czechopen)

Украинские теннисисты Виталий Сачко и Вероника Подрез попали в заявку квалификационного раунда Уимблдона-2026.

Лучший сезон Подрез

В женской квалификации выступит 19-летняя Вероника Подрез, которая во второй раз будет стартовать на турнирах уровня Грэндслем. В этом году теннисистка дебютировала на уровне мэйджоров - сыграла первый отборочный круг на Ролан Гаррос.

Украинка продолжит самый успешный сезон карьеры, в апреле пробившись в финал турнира WTA 250 во французском Руане через квалификацию. Тогда в финале Подрез проиграла дерби Марте Костюк и стала 14-й украинской финалисткой в истории женского тура.

Неутешительная серия Сачко

В мужской квалификации выступит первая ракетка Украины Виталий Сачко. 28-летний теннисист попытается впервые пробиться в основную сетку мэйджоров и Уимблдона, где трижды выбывал в первом раунде отбора.

В нынешнем сезоне Сачко уже отметился выходом в основу турнира ATP 500 в Мюнхене через квалификацию. Тогда украинец одержал победу над представителем топ-100 - боснийцем Дамиром Джумхуром и в третий раз в карьере попал в основную сетку соревнований этой серии.

Рекорд в основе

В то же время определился список теннисистов, которые напрямую попали в основную сетку Уимблдона в 2026 году. В женском одиночном разряде выступят сразу семь украинских теннисисток. Всего в заявке находятся 104 спортсменки.

По позициям в мировом рейтинге в основу отобрались:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Даяна Ястремская
  • Юлия Стародубцева
  • Александра Олейникова
  • Ангелина Калинина
  • Дарья Снигур

Даты и регламент турнира

Квалификационные матчи на травяных кортах традиционно стартуют за неделю до начала поединков основной сетки. В этом году первые матчи отбора запланированы на 22 июня. Для того, чтобы получить заветный пропуск в основной турнир, теннисистам необходимо преодолеть три отборочных раунда.

Матчи первого раунда основной сетки женских и мужских соревнований Уимблдона начнутся в понедельник, 29 июня.

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