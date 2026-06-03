Рекорд на Вімблдоні: ще двоє українців отримали шанс зіграти на легендарному турнірі

Найкращий сезон Подрез

У жіночій кваліфікації виступить 19-річна Вероніка Подрез, яка вдруге стартуватиме на турнірах рівня Грендслем. Цього року тенісистка дебютувала на рівні мейджорів – зіграла перше відбіркове коло на Ролан Гаррос.

Українка продовжить найуспішніший сезон кар'єри, у квітні пробившись до фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані через кваліфікацію. Тоді у фіналі Подрез програла дербі Марті Костюк і стала 14-ю українською фіналісткою в історії жіночого туру.

Невтішна серія Сачка

У чоловічій кваліфікації виступить перша ракетка України Віталій Сачко. 28-річний тенісист спробує вперше пробитися до основної сітки мейджорів та Вімблдону, де тричі вибував у першому раунді відбору.

У нинішньому сезоні Сачко вже відзначився виходом до основи турніру ATP 500 у Мюнхені через кваліфікацію. Тоді українець здобув перемогу над представником топ-100 – боснійцем Даміром Джумхуром і втретє в кар'єрі потрапив до основної сітки змагань цієї серії.

Рекорд у основі

Водночас визначився список тенісистів, які напряму потрапили до основної сітки Вімблдона у 2026 році. У жіночому одиночному розряді виступлять одразу сім українських тенісисток. Усього у заявці перебувають 104 спортсменки.

За позиціями у світовому рейтингу до основи відібралися:

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Даяна Ястремська

Юлія Стародубцева

Олександра Олійникова

Ангеліна Калініна

Дарія Снігур

Дати та регламент турніру

Кваліфікаційні матчі на трав'яних кортах традиційно стартують за тиждень до початку поєдинків основної сітки. Цього року перші матчі відбору заплановані на 22 червня. Для того, щоб отримати омріяну перепустку до основного турніру, тенісистам необхідно подолати три відбіркові раунди.

Матчі першого раунду основної сітки жіночих та чоловічих змагань Вімблдону розпочнуться в понеділок, 29 червня.