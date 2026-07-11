Рекорд отменяется: Синнер нанес болезненное поражение Джоковичу (видео)

Синнер – Джокович: сюжет матча

К этой игре Новак Джокович подходил с возможностью записать свое имя в истории мирового тенниса. Сербский теннисист сохранял шансы выиграть 25-й титул Grand Slam и стать абсолютным рекордсменом мира по этому показателю.

Впрочем, действующий лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер помешал амбициям Джоковича. Синнер методично выиграл три сета подряд с одинаковым счетом 6:4 и вышел в финал Уимблдона-2026. Матч длился 2 часа и 21 минуту.

Что сказал Джокович после поражения

Новак Джокович после этой игры был немногословен и констатировал свое поражение:

"Это был старый добрый разгром. Я мало что мог сделать. Я практически на каждом ударе опаздывал на полшага. Все настолько просто. Он был на уровень сильнее меня. Я был недостаточно резким, недостаточно быстро реагировал, недостаточно хорошо держал баланс, чтобы играть против него. Вот и все", - цитирует Джоковича издание btu.org.ua.

Когда финал мужского Уимблдона?

В решающем матче турнира Янник Синнер будет противостоять представителю Германии Александру Звереву, который в своем полуфинале одержал победу над британцем Артуром Ферри (7:6, 6:2, 6:4). К слову, Зверев – победитель "Ролан Гаррос" 2026 года.

Финальный матч Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде состоится 12 июля в 18:00 по киевскому времени.