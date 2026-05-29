ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

ПСЖ объявил заявку на финал Лиги чемпионов: есть ли в списке Забарный

21:28 29.05.2026 Пт
2 мин
Парижский гранд раскрыл карты перед главной битвой сезона
aimg Андрей Костенко
ПСЖ объявил заявку на финал Лиги чемпионов: есть ли в списке Забарный Илья Забарный (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Тренерский штаб французского ПСЖ официально определился со списком футболистов, которые поборются за кубок Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Матч состоится в субботу, 30 мая, в венгерском Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х парижского клуба.

Читайте также: Лучший гол и символическая сборная: УЕФА засыпал наградами "Шахтер" в Лиге конференций

Исторический шанс Забарного

Испанский рулевой парижан Луис Энрике включил в финальный список команды (куда вошли 24 исполнителя) центрального защитника сборной Украины Илью Забарного. Таким образом, 23-летний центрбек стал пятым украинцем, который сможет выступить в финале Лиги чемпионов.

Для Забарного, который в текущем сезоне провел за ПСЖ 36 матчей и отметился одним голом, это шанс сыграть свой седьмой поединок в нынешней еврокубковой кампании. В основной сетке турнира он выходил на поле 6 раз, хотя в матчах плей-офф игровой практики пока не имел.

Кроме украинца, Луис Энрике получил мощное кадровое усиление непосредственно перед игрой. В общую обойму вернулись лидеры, которые залечили повреждения: Ашраф Хакими (пропустил пять последних встреч) и Усман Дембеле (успел вернуться в строй после микротравмы в заключительном туре Лиги 1).

ПСЖ объявил заявку на финал Лиги чемпионов: есть ли в списке Забарный

Битва титанов в Будапеште

Финальная супербитва сезона-2025/26 состоится в субботу, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Для ПСЖ это третий финал ЛЧ в истории. Парижане являются действующими обладателями трофея - в прошлом году они разнесли в решающем матче миланский "Интер" (5:0). В случае победы над "канонирами" французский гранд защитит титул и во второй раз подряд поднимет кубок над головой. Интересно, что на пути к прошлогоднему триумфу подопечные Энрике выбили в полуфинале именно "Арсенал" (1:0, 2:1).

Лондонский клуб выйдет на поле в финале Лиги чемпионов во второй раз в своей истории и впервые за последние 20 лет. Свой единственный шанс взять трофей английский клуб имел в сезоне-2005/06, но тогда уступил каталонской "Барселоне" (1:2).

Где и когда смотреть матч

В прямой трансляции на территории Украины поединок ПСЖ - "Арсенал" покажет медиасервис MEGOGO.

Вещание начнется из предматчевой студии в 17:45. К ведущему Владимиру Кобелькову присоединятся экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.

Комментировать финальное противостояние будут Александр Новак и Вадим Скичко.

Ранее определились все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Финал Лиги чемпионов ПСЖ Арсенал
Новости
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем