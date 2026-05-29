ПСЖ объявил заявку на финал Лиги чемпионов: есть ли в списке Забарный

Тренерский штаб французского ПСЖ официально определился со списком футболистов, которые поборются за кубок Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Матч состоится в субботу, 30 мая, в венгерском Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х парижского клуба .

Исторический шанс Забарного

Испанский рулевой парижан Луис Энрике включил в финальный список команды (куда вошли 24 исполнителя) центрального защитника сборной Украины Илью Забарного. Таким образом, 23-летний центрбек стал пятым украинцем, который сможет выступить в финале Лиги чемпионов.

Для Забарного, который в текущем сезоне провел за ПСЖ 36 матчей и отметился одним голом, это шанс сыграть свой седьмой поединок в нынешней еврокубковой кампании. В основной сетке турнира он выходил на поле 6 раз, хотя в матчах плей-офф игровой практики пока не имел.

Кроме украинца, Луис Энрике получил мощное кадровое усиление непосредственно перед игрой. В общую обойму вернулись лидеры, которые залечили повреждения: Ашраф Хакими (пропустил пять последних встреч) и Усман Дембеле (успел вернуться в строй после микротравмы в заключительном туре Лиги 1).

Битва титанов в Будапеште

Финальная супербитва сезона-2025/26 состоится в субботу, 30 мая, на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Для ПСЖ это третий финал ЛЧ в истории. Парижане являются действующими обладателями трофея - в прошлом году они разнесли в решающем матче миланский "Интер" (5:0). В случае победы над "канонирами" французский гранд защитит титул и во второй раз подряд поднимет кубок над головой. Интересно, что на пути к прошлогоднему триумфу подопечные Энрике выбили в полуфинале именно "Арсенал" (1:0, 2:1).

Лондонский клуб выйдет на поле в финале Лиги чемпионов во второй раз в своей истории и впервые за последние 20 лет. Свой единственный шанс взять трофей английский клуб имел в сезоне-2005/06, но тогда уступил каталонской "Барселоне" (1:2).

Где и когда смотреть матч

В прямой трансляции на территории Украины поединок ПСЖ - "Арсенал" покажет медиасервис MEGOGO.

Вещание начнется из предматчевой студии в 17:45. К ведущему Владимиру Кобелькову присоединятся экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.

Комментировать финальное противостояние будут Александр Новак и Вадим Скичко.