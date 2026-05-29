ПСЖ оголосив заявку на фінал Ліги чемпіонів: чи є у списку Забарний

Тренерський штаб французького ПСЖ офіційно визначився зі списком футболістів, які поборються за кубок Ліги чемпіонів проти лондонського "Арсенала". Матч відбудеться у суботу, 30 травня, в угорському Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х паризького клубу .

Історичний шанс Забарного

Іспанський керманич парижан Луїс Енріке включив до фінального списку команди (куди увійшли 24 виконавці) центрального захисника збірної України Іллю Забарного. Таким чином, 23-річний центрбек став п'ятим українцем, який зможе виступити у фіналі Ліги чемпіонів.

Для Забарного, який у поточному сезоні провів за ПСЖ 36 матчів і відзначився одним голом, це шанс зіграти свій сьомий поєдинок у нинішній єврокубковій кампанії. В основній сітці турніру він виходив на поле 6 разів, хоча в матчах плей-оф ігрової практики поки не мав.

Окрім українця, Луїс Енріке отримав потужне кадрове підсилення безпосередньо перед грою. До загальної обойми повернулися лідери, які залікували пошкодження: Ашраф Хакімі (пропустив п'ять останніх зустрічей) та Усман Дембеле (встиг повернутися у стрій після мікротравми в заключному турі Ліги 1).

Битва титанів у Будапешті

Фінальна супербитва сезону-2025/26 відбудеться у суботу, 30 травня, на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 19:00 за київським часом.

Для ПСЖ це третій фінал ЛЧ в історії. Парижани є чинними володарями трофея – минулого року вони рознесли у вирішальному матчі міланський "Інтер" (5:0). У разі перемоги над "канонірами" французький гранд захистить титул і вдруге поспіль підніме кубок над головою. Цікаво, що на шляху до минулорічного тріумфу підопічні Енріке вибили у півфіналі саме "Арсенал" (1:0, 2:1).

Лондонський клуб вийде на поле у фіналі Ліги чемпіонів удруге в своїй історії та вперше за останні 20 років. Свій єдиний шанс взяти трофей англійський клуб мав у сезоні-2005/06, але тоді поступився каталонській "Барселоні" (1:2).

Де та коли дивитися матч

У прямій трансляції на території України поєдинок ПСЖ – "Арсенал" покаже медіасервіс MEGOGO.

Мовлення розпочнеться з передматчевої студії о 17:45. До ведучого Володимира Кобелькова приєднаються екс-гравці збірної України Олександр Головко та Сергій Нагорняк.

Коментуватимуть фінальне протистояння Олександр Новак та Вадим Скічко.