Проклятие Кейна на ЧМ-2026: Англия потеряла очки с Ганой, а Хорватия вырвала победу

На чемпионате мира-2026 по футболу завершились поединки второго тура в квартете L. Главный фаворит группы, сборная Англии, не сумела досрочно гарантировать себе место в плей-офф, расписав сенсационную ничью с Ганой, тогда как Хорватия одержала важнейшую победу над Панамой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

Проклятие Кейна и расточительство Англии

Англия и Гана подходили к очному матчу в статусе лидеров, и победа обеспечивала любой из команд первую путевку в 1/16 финала.

Несмотря на тотальное игровое преимущество подопечных Томаса Тухеля, поединок завершился безголевой ничьей – 0:0.

Статистика ударов поражает - англичане били по воротам почти в десять раз больше соперника (19:2), но лишь три выстрела пришлись в створ ворот африканцев.

Роковой для "трех львов" момент произошел на 86-й минуте: юный Нико О'Райлли поразил перекладину, а звездный Гарри Кейн на добивании из суперпозиции умудрился запустить мяч над пустыми воротами.

В итоге – оба коллектива остались без досрочного плейофа.

Хорватская реанимация в Торонто

В другом матче тура Хорватия и Панама сошлись в битве на выживание, ведь поражение для кого-либо означало вылет из ЧМ-2026.

Поединок в канадском Торонто оказался крайне тяжелым для европейцев, однако замена от Златко Далича идеально спорила.

На 54-й минуте защитник Иосиф Станишич выполнил выверенную подачу с правого фланга, а появившийся на поле Анте Будимир головой замкнул передачу - 1:0.

Этот гол вернул вицечемпионов мира-2018 в жизнь. После игры Будимир признался, что команде психологически было тяжело после неудач на Евро-2024 и поражения от Англии на старте ЧМ, но этот успех вернул им уверенность.

Турнирное положение в группе L после 2-го тура:

Англия – 4 очка (2 матча, разница голов 4:2)

– 4 очка (2 матча, разница голов 4:2) Гана – 4 очка (2 матча, разница голов 1:0)

– 4 очка (2 матча, разница голов 1:0) Хорватия – 3 очка (2 матча, разница голов 3:4)

– 3 очка (2 матча, разница голов 3:4) Панама – 0 очков (2 матча, разница голов 0:2)

Судьба путевок в 1/16 финала решится в заключительном туре 28 июня. Хорватия сойдется в лобовом противостоянии с Ганой, а Англия встретится с Панамой.

Судьба путевок в 1/16 финала решится в заключительном туре 28 июня . Хорватия сойдется в лобовом противостоянии с Ганой, а Англия будет экзаменовать Панаму.