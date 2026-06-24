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Проклятие Кейна на ЧМ-2026: Англия потеряла очки с Ганой, а Хорватия вырвала победу

09:50 24.06.2026 Ср
3 мин
Закрутка в квартете L достигла максимума: кто лишился железобетонного шанса на 1/16 финала, а кто вернулся в игру?
aimg Екатерина Урсатий
Проклятие Кейна на ЧМ-2026: Англия потеряла очки с Ганой, а Хорватия вырвала победу Гарри Кейн (фото:
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На чемпионате мира-2026 по футболу завершились поединки второго тура в квартете L. Главный фаворит группы, сборная Англии, не сумела досрочно гарантировать себе место в плей-офф, расписав сенсационную ничью с Ганой, тогда как Хорватия одержала важнейшую победу над Панамой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

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Проклятие Кейна и расточительство Англии

Англия и Гана подходили к очному матчу в статусе лидеров, и победа обеспечивала любой из команд первую путевку в 1/16 финала.

Несмотря на тотальное игровое преимущество подопечных Томаса Тухеля, поединок завершился безголевой ничьей – 0:0.

Статистика ударов поражает - англичане били по воротам почти в десять раз больше соперника (19:2), но лишь три выстрела пришлись в створ ворот африканцев.

Роковой для "трех львов" момент произошел на 86-й минуте: юный Нико О'Райлли поразил перекладину, а звездный Гарри Кейн на добивании из суперпозиции умудрился запустить мяч над пустыми воротами.

В итоге – оба коллектива остались без досрочного плейофа.

Хорватская реанимация в Торонто

В другом матче тура Хорватия и Панама сошлись в битве на выживание, ведь поражение для кого-либо означало вылет из ЧМ-2026.

Поединок в канадском Торонто оказался крайне тяжелым для европейцев, однако замена от Златко Далича идеально спорила.

На 54-й минуте защитник Иосиф Станишич выполнил выверенную подачу с правого фланга, а появившийся на поле Анте Будимир головой замкнул передачу - 1:0.

Этот гол вернул вицечемпионов мира-2018 в жизнь. После игры Будимир признался, что команде психологически было тяжело после неудач на Евро-2024 и поражения от Англии на старте ЧМ, но этот успех вернул им уверенность.

Турнирное положение в группе L после 2-го тура:

  • Англия – 4 очка (2 матча, разница голов 4:2)
  • Гана – 4 очка (2 матча, разница голов 1:0)
  • Хорватия – 3 очка (2 матча, разница голов 3:4)
  • Панама – 0 очков (2 матча, разница голов 0:2)

Судьба путевок в 1/16 финала решится в заключительном туре 28 июня. Хорватия сойдется в лобовом противостоянии с Ганой, а Англия встретится с Панамой.

Судьба путевок в 1/16 финала решится в заключительном туре 28 июня . Хорватия сойдется в лобовом противостоянии с Ганой, а Англия будет экзаменовать Панаму.

Напомним, что нынешний чемпионат мира-2026 исторический, поскольку впервые в истории на мундиале выступают 48 сборных, а стадия плейоф начинается не с 1/8, а с 1/16 финала.

Ранее ФИФА ввела новый формат групп, где даже третье место может дать пропуск в следующий раунд, обостряющий борьбу в каждом квартете до последних секунд.

Ранее стало известно, что сборная Германии потеряла основного защитника к концу ЧМ-2026.

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