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Прокляття Кейна на ЧС-2026: Англія втратила очки з Ганою, а Хорватія вирвала перемогу

09:50 24.06.2026 Ср
3 хв
Закрутка в квартеті L досягла максимуму: хто втратив залізобетонний шанс на 1/16 фіналу, а хто повернувся у гру?
aimg Катерина Урсатій
Прокляття Кейна на ЧС-2026: Англія втратила очки з Ганою, а Хорватія вирвала перемогу Гаррі Кейн (фото:
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На чемпіонаті світу-2026 з футболу завершилися поєдинки другого туру у квартеті L. Головний фаворит групи, збірна Англії, не зуміла достроково гарантувати собі місце в плей-офф, розписавши сенсаційну нічию з Ганою, тоді як Хорватія здобула надважливу перемогу над Панамою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo.

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Прокляття Кейна та марнотратство Англії

Англія та Гана підходили до очного матчу в статусі лідерів, і перемога забезпечувала будь-якій з команд першу путівку до 1/16 фіналу.

Попри тотальну ігрову перевагу підопічних Томаса Тухеля, поєдинок завершився безгольовою нічиєю - 0:0.

Статистика ударів вражає - англійці били по воротах майже вдесятеро більше за суперника (19:2), але лише три постріли припали у площину воріт африканців.

Фатальний для "трьох левів" момент стався на 86-й хвилині: юний Ніко О'Райллі поцілив у поперечину, а зірковий Гаррі Кейн на добиванні із суперпозиції примудрився запустити м'яч над порожніми воротами.

У підсумку - обидва колективи залишилися без дострокового плейоф.

Хорватська реанімація у Торонто

В іншому матчі туру Хорватія та Панама зійшлися у битві на виживання, адже поразка для будь-кого означала виліт із ЧС-2026.

Поєдинок у канадському Торонто видався вкрай важким для європейців, проте заміна від Златко Даліча спрачувала ідеально.

На 54-й хвилині захисник Йосип Станішич виконав вивірену подачу з правого флангу, а Анте Будимир, який щойно з'явився на полі, головою замкнув передачу - 1:0.

Цей гол повернув віцечемпіонів світу-2018 до життя. Після гри Будимир зізнався, що команді психологічно було важко після невдач на Євро-2024 та поразки від Англії на старті цього ЧС, але цей успіх повернув їм упевненість.

Турнірне становище у групі L після 2-го туру:

  • Англія - 4 очки (2 матчі, різниця голів 4:2)
  • Гана - 4 очки (2 матчі, різниця голів 1:0)
  • Хорватія - 3 очки (2 матчі, різниця голів 3:4)
  • Панама - 0 очок (2 матчі, різниця голів 0:2)

Доля путівок до 1/16 фіналу вирішиться у заключному турі 28 червня. Хорватія зійдеться у лобовому протистоянні з Ганою, а Англія зустрінеться з Панамою.

Доля путівок до 1/16 фіналу вирішиться у заключному турі 28 червня. Хорватія зійдеться у лобовому протистоянні з Ганою, а Англія екзаменуватиме Панаму.

Нагадаємо, що нинішній чемпіонат світу-2026 є історичним, оскільки вперше в історії на мундіалі виступають 48 збірних, а стадія плейоф розпочинається не з 1/8, а з 1/16 фіналу.

Раніше ФІФА запровадила новий формат груп, де навіть третє місце може дати перепустку до наступного раунду, що загострює боротьбу в кожному квартеті до останніх секунд.

Раніше стало відомо, що збірна Німеччини втратила основного захисника до кінця ЧС-2026.

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