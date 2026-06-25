Возвращение Неймара и исторический шок: на ЧМ-2026 определились новые участники плейоф

Группа А: триумф хозяев и историческая сказка ЮАР

Сборная Мексики стала первой командой на текущем Мундиале, сумевшей выиграть все три матча групповой стадии. В этот раз "трехцветные" разгромили Чехию (3:0), забив все три мяча во втором тайме.

Этот результат окончательно лишил чехов шансов на продолжение борьбы – они выбыли из ЧМ с последнего места. Европейская сборная не может пробиться в плей-офф еще с далекого 1990 года.

Настоящее чудо сотворила сборная ЮАР. Благодаря единственному голу Тапело Масеко африканцы минимально одолели Республику Корея (1:0) и впервые в своей истории пробились в плейоф чемпионата мира.

Итоговая таблица группы А:

Мексика - 9 очков (разница голов - 6:0) ЮАР – 4 очка (2:3) Республика Корея – 3 очка (2:3) Чехия – 1 очко (2:6)

Группа С: Бенефис Винисиуса и элитный рекорд Неймара

В квартете С заочную дуэль за первую строчку вели Бразилия и Марокко. "Селесао" без проблем разобрались с Шотландией – 3:0. Главным героем встречи стал Оформивший дубль Винисиус Жуниор, а еще один гол на свой счет записал Матеус Кунья.

Однако главный медиапривод матча произошел на 76-й минуте: на поле появился легендарный Неймар, заменив Кунью. Для 34-летнего форварда это был первый матч за национальную команду за последние 981-й день.

Более того, Неймар повторил элитное достижение Пеле, Кафу и Джалмы Сантоса, став лишь четвёртым бразильцем в истории, сыгравшим на четырех чемпионатах мира.

В параллельном поединке Марокко устроило бешеную перестрелку из Гаити (4:2). Полуфиналисты прошлого ЧМ дважды отыгрывались по ходу первого тайма, но вырвали победу в конце встречи. Благодаря лучшей разнице голов первое место в группе заняла Бразилия.

Итоговая таблица группы С:

Бразилия – 7 очков (7:1) Марокко – 7 очков (6:3) Шотландия – 3 очка (1:4) Гаити – 0 очков (2:8)

Что дальше в плейоф ЧМ-2026

На мировом первенстве уже официально сформировалась первая пара 1/16 финала. Исторический танец ПАР сойдется в дуэли против победителя группы В – Канады. Этот поединок состоится 28 июня в Лос-Анджелесе.

Шотландия с 3 очками в итоге ожидает завершения матчей в других квартетах, сохраняя слабые шансы на проход по рейтингу третьих мест из-за плохой разницы мячей (-3). Уже в ближайшие сутки определятся все участники плейоф из групп D, Е и F.