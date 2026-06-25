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Возвращение Неймара и исторический шок: на ЧМ-2026 определились новые участники плейоф

10:06 25.06.2026 Чт
3 мин
Пока африканцы пишут историю, а европейская команда упаковывает чемоданы, Неймар устроил шок на ЧМ
aimg Екатерина Урсатий
Чемпионат мира по футболу 2026 (фото: Getty Images)

На ЧМ-2026 завершился групповой этап в квартетах А и С. Матчи в ночь на 25 июня определили очередных участников плей-офф, подарив болельщикам громкие сенсации и исторические рекорды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляции матчей на Megogo .

Группа А: триумф хозяев и историческая сказка ЮАР

Сборная Мексики стала первой командой на текущем Мундиале, сумевшей выиграть все три матча групповой стадии. В этот раз "трехцветные" разгромили Чехию (3:0), забив все три мяча во втором тайме.

Этот результат окончательно лишил чехов шансов на продолжение борьбы – они выбыли из ЧМ с последнего места. Европейская сборная не может пробиться в плей-офф еще с далекого 1990 года.

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Настоящее чудо сотворила сборная ЮАР. Благодаря единственному голу Тапело Масеко африканцы минимально одолели Республику Корея (1:0) и впервые в своей истории пробились в плейоф чемпионата мира.

Итоговая таблица группы А:

  1. Мексика - 9 очков (разница голов - 6:0)
  2. ЮАР – 4 очка (2:3)
  3. Республика Корея – 3 очка (2:3)
  4. Чехия – 1 очко (2:6)

Группа С: Бенефис Винисиуса и элитный рекорд Неймара

В квартете С заочную дуэль за первую строчку вели Бразилия и Марокко. "Селесао" без проблем разобрались с Шотландией – 3:0. Главным героем встречи стал Оформивший дубль Винисиус Жуниор, а еще один гол на свой счет записал Матеус Кунья.

Однако главный медиапривод матча произошел на 76-й минуте: на поле появился легендарный Неймар, заменив Кунью. Для 34-летнего форварда это был первый матч за национальную команду за последние 981-й день.

Более того, Неймар повторил элитное достижение Пеле, Кафу и Джалмы Сантоса, став лишь четвёртым бразильцем в истории, сыгравшим на четырех чемпионатах мира.

В параллельном поединке Марокко устроило бешеную перестрелку из Гаити (4:2). Полуфиналисты прошлого ЧМ дважды отыгрывались по ходу первого тайма, но вырвали победу в конце встречи. Благодаря лучшей разнице голов первое место в группе заняла Бразилия.

Итоговая таблица группы С:

  1. Бразилия – 7 очков (7:1)
  2. Марокко – 7 очков (6:3)
  3. Шотландия – 3 очка (1:4)
  4. Гаити – 0 очков (2:8)

Что дальше в плейоф ЧМ-2026

На мировом первенстве уже официально сформировалась первая пара 1/16 финала. Исторический танец ПАР сойдется в дуэли против победителя группы В – Канады. Этот поединок состоится 28 июня в Лос-Анджелесе.

Шотландия с 3 очками в итоге ожидает завершения матчей в других квартетах, сохраняя слабые шансы на проход по рейтингу третьих мест из-за плохой разницы мячей (-3). Уже в ближайшие сутки определятся все участники плейоф из групп D, Е и F.

Напомним, ранее из группы В в следующий раунд досрочно квалифицировались сборные Канады и Швейцарии, тогда как в группах D и Е путевки в 1/16 финала себе уже гарантировали Германия и США.

Ранее стало известно, что сборная Германии лишилась основного защитника до конца ЧМ-2026.

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