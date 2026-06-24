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Возвращение короля! Плотницкий привел Украину к исторической победе над Бразилией

19:59 24.06.2026 Ср
2 мин
Возвращение звезды сборной и шок для одной из сильнейших команд планеты
aimg Екатерина Урсатий
Возвращение короля! Плотницкий привел Украину к исторической победе над Бразилией Сборная Украины по волейболу (фото: instagram.com/ukraine.nvt)
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Мужская сборная Украины по волейболу совершила невероятную историческую сенсацию в Лиге наций-2026. В стартовом поединке второй игровой недели "сине-желтые" в четырех сетах обыграли одного из главных грандов мирового волейбола - сборную Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Возвращение Плотницкого и характер "сине-желтых"

Главным запекателем игры стал звездный доигрыватель Олег Плотницкий, оказавшийся в заявке национальной команды впервые с 2023 года и по умолчанию вышедший в старте.

Возвращение капитана кардинально изменило рисунок игры на приеме, а в атаке традиционно феерил Василий Тупчий.

Читайте на "Цензор.НЕТ":Украина удивляет Лигу наций: команда уже в топ-4

В первом сете, завершившемся со счетом 29 на 27, украинцы потеряли преимущество в конце партии, но на "больше/меньше" блок Плотницкого вырвал победу для нашей команды.

Во второй партии со счетом 22 на 25 бразильцы ответили мощными подачами и сравняли счет в матче, несмотря на удачно вышедшую на замену крутую игру Ковалева.

Третий сет завершился со счетом 25 на 22 в пользу "сине-желтых", когда при равном счете 22 на 22 подопечные Рауля Лосано издали феноменальную серию из трех блоков подряд.

В четвертом сете, который закончился со счетом 25 на 21, после качелей внутри партии Плотницкий самостоятельно набирал очко за очком и дожал трехкратных олимпийских чемпионов.

Поединок держал в напряжении от первой до последней секунды. Эта победа стала для Украины первой в истории очных противостояний с южноамериканцами (два предыдущих матча завершались поражениями на тайбрейках).

В то же время для Бразилии, которая занимает третье место в мировом рейтинге, это первое поражение в 2026 году.

Турнирное положение и календарь игр

Благодаря этому мегастремленному успеху Украина, которая после первой недели с двумя победами шла на 8 месте, существенно улучшила свои шансы на выход в плейоф (куда попадает топ-8 команд).

Впереди подопечных Рауля Лосано ждет сверхтяжелый марафон. Уже завтра "сине-желтые" сыграют против еще одного топ-соперника:

  • Четверг, 25 июня, 17:30: Украина – Италия
  • Пятница, 26 июня, 17:30: Украина – Канада
  • Воскресенье, 28 июня, 14:00: Болгрия – Украина

Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами .

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