Сравнил с СССР: гендиректор "Шахтера" пригрозил судом из-за лимита на легионеров

Заявление появилось на фоне серьезной дискуссии в украинском футболе по интеграции в европейские стандарты. Ранее в УАФ проделали большую работу, которая создала положительные условия для украинских футболистов в ЕС.

На очереди было решение, согласно которому футболисты из стран ЕС могут выступать без статуса легионеров в Украине. По мнению Палкина, это яркий пример движения вперед, интеграции и стратегических решений со стороны украинских футбольных функционеров.

Однако, как утверждает генеральный директор "Шахтера", группа клубов УПЛ во главе с киевским "Динамо" выступила за возвращение к старой системе ограничений – не более 7 иностранцев на поле одновременно, без каких-либо исключений для граждан ЕС.

Позиция "Шахтера" и угроза судом

Сергей Палкин подчеркнул, что донецкий клуб категорически против возвращения норм, консервирующих систему и мешающих развитию. По его словам, искусственный лимит за последние годы никак не помог сборной Украины выйти на чемпионат мира.

"Если ближайшее Общее собрание УПЛ будет пытаться отменить ранее принятые правильные решения, "Шахтер" оставляет за собой право обжаловать такие действия в судебном порядке. Не бойтесь конкуренции и не тяните украинский футбол обратно в Советский Союз", - заявил Сергей Палкин.

Результаты сборной за последние годы

Отдельно Палкин обратил внимание на результаты сборной Украины и клубов в еврокубках, заявив, что многолетний лимит не дал ожидаемого эффекта. По его словам, действовавшая годами система ограничений не обеспечила желаемого эффекта.

"Главный аргумент сторонников сохранения предыдущего лимита хорошо известен. Они утверждают, что подобные ограничения необходимы для развития украинских футболистов. Однако любое подобное утверждение должно быть подтверждено практическими результатами", - отметил Палкин.

Главным же фактором прогресса должна оставаться конкуренция. И история мирового спорта убедительно это доказывает, уверен гендиректор "Шахтера". В настоящее время Украина занимает 25 место в таблице коэффициентов УЕФА .