Порівняв з СРСР: гендиректор "Шахтаря" пригрозив судом через ліміт на легіонерів

Заява з'явилась на тлі серйозної дискусії в українському футболі щодо інтеграції до європейських стандартів. Раніше в УАФ проробили велику роботу, що створила позитивні умови для українських футболістів в ЄС.

На черзі було рішення, згідно з яким футболісти з країн ЄС зможуть виступати без статусу легіонерів в Україні. На думку Палкіна, це є яскравим прикладом руху вперед, інтеграції та стратегічних рішень з боку українських футбольних функціонерів.

Однак, як стверджує генеральний директор "Шахтаря", група клубів УПЛ на чолі з київським "Динамо" виступила за повернення до старої системи обмежень - не більше 7 іноземців на полі одночасно, без будь-яких винятків для громадян ЄС.

Позиція "Шахтаря" та погроза судом

Сергій Палкін наголосив, що донецький клуб категорично проти повернення норм, які консервують систему і заважають розвитку. За його словами, штучний ліміт за останні роки ніяк не допоміг збірній України вийти на чемпіонат світу.

"Якщо найближчі Загальні збори УПЛ намагатимуться скасувати раніше ухвалені правильні рішення, "Шахтар" залишає за собою право оскаржувати такі дії в судовому порядку. Не бійтеся конкуренції і не тягніть український футбол назад у Радянський Союз", - заявив Сергій Палкін.

Результати збірної за останні роки

Окремо Палкін звернув увагу на результати збірної України та клубів у єврокубках, заявивши, що багаторічний ліміт не дав очікуваного ефекту. За його словами, система обмежень, яка діяла роками, не забезпечила бажаного ефекту.

"Головний аргумент прихильників збереження попереднього ліміту добре відомий. Вони стверджують, що подібні обмеження необхідні для розвитку українських футболістів. Однак будь-яке подібне твердження має підтверджуватися практичними результатами", - зазначив Палкін.

Натомість головним фактором прогресу має залишатися конкуренція. І історія світового спорту переконливо це доводить, переконаний гендиректор "Шахтаря". Наразі Україна посідає 25-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.