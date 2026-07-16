"Полесье" представило форму на новый сезон: в дизайне зашифровали особый символ (видео)

Житомирский футбольный клуб "Полесье" официально представил новую игровую форму на сезон-2026/27. В этот раз разработчики отошли от стандартных шаблонов и заложили в дизайн глубокую философию единства и командного духа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

От звезд к созвездию

В основе новой концепции лежит идея "Созвездия волка". Главный посыл разработчиков заключается в том, что, как отдельные звезды образуют созвездие, так и каждый игрок, тренер, сотрудник клуба, болельщик и партнер является частью единого целого.

"У каждого есть свое место, каждый вносит свой вклад, и только вместе они создают силу ФК "Полесье". Большие победы невозможны без каждого, кто является частью команды", - отмечают в клубе.

Еврокубковый старт в новой форме

Опробовать новую экипировку подопечные Руслана Ротаня смогут уже через неделю на международной арене. По итогам розыгрыша УПЛ-2025/26 житомирский клуб продемонстрировал исторический результат, финишировав на третьей строчке турнирной таблицы.

Благодаря этому успеху "Полесье" добыло право сыграть в квалификации Лиги конференций сезона-2026/27. Соперником украинских "волков" во втором раунде квалификации станет титулованный датский "Копенгаген".

Первый матч состоится в четверг, 23 июля, в 20:00 по Киеву. Ответный матч запланирован на 30 июля в 20:00.