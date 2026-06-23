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"Полесье" готовит супертрансфер на замену Гуцуляку: звездный новичок забивал Трубину в Лиге чемпионов

08:00 23.06.2026 Вт
3 мин
Житомирский клуб близок к подписанию контракта с игроком сборной Кабо-Верде за рекордную сумму
aimg Андрей Костенко
"Полесье" готовит супертрансфер на замену Гуцуляку: звездный новичок забивал Трубину в Лиге чемпионов Андраде забивал за "Карабах" в Лиге чемпионов (фото: ФК "Карабах")
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Бронзовый призер чемпионата Украины - житомирское "Полесье" - перед стартом отборочного турнира Лиги конференций близок к подписанию контракта с кабовердийским вингером Леандро Андраде. Он призван стать прямой заменой лидеру атаки житомирян Алексею Гуцуляку, у которого заканчивается срок контракта с клубом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайдерскую информацию "ТаТоТаке".

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Детали перехода

Руководство "Полесья" предложило звезде азербайджанского "Карабаха" впечатляющие финансовые условия, которые и стали решающим фактором для его переезда в Украину.

Так, по информации азербайджанских СМИ, в Житомире легионеру готовы платить 1 миллион евро в год, а сам контракт будет рассчитан на три года.

Что касается суммы самого трансфера, то точные цифры официально не разглашаются, однако для житомирского клуба этот переход может стать рекордным.

26-летний Андраде считается чрезвычайно ценным активом:

  • Авторитетный портал Transfermarkt оценивает правого вингера в 3,5 млн евро.
  • Источники "ТаТоТаке" отмечают, что "Полесье" заплатит за футболиста не менее 3 миллионов евро.
  • В то же время инсайдер Игорь Бурбас утверждает, что итоговая сумма выкупа вместе с бонусами может достичь 4-5 миллионов евро.

Португальская школа и выступления в ЛЧ

Леандро Андраде - воспитанник лиссабонского "Спортинга". В начале карьеры он выступал за португальские клубы "Ольяненсе" и "Фатима", а затем играл в Болгарии за "Черно Море". В состав "Карабаха" он присоединился зимой 2022 года на правах свободного агента. За это время кабовердиец сыграл 213 матчей, забив 60 голов и отдав 61 голевую передачу.

Прошлый сезон-2025/26 стал для футболиста чрезвычайно продуктивным. Вингер провел 51 матч во всех турнирах, записав в свой актив 16 голов и 11 результативных передач.

К тому же Андраде ярко проявил себя на уровне Лиги чемпионов, где отличился забитыми голами в ворота таких грандов, как лондонский "Челси", "Атлетик" из Бильбао и лиссабонская "Бенфика", ворота которой защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.

По стилю игры Андраде - ярко выраженный правша, который чаще всего закрывает правый фланг атаки, однако при необходимости может качественно отработать и слева. Футбольные эксперты отмечают его высокую работоспособность без мяча, великолепные рывки за спину защитникам и качественное завершение атак.

Среди условных минусов выделяют лишь то, что игрока нередко заменяют после 60-й минуты матча из-за не слишком большой выносливости в интенсивных поединках.

На международном уровне Андраде имеет в активе 7 матчей за национальную сборную Кабо-Верде. В финальную заявку своей команды на ЧМ-2026 вингер не попал, хотя принимал участие в начальных этапах квалификации.

Ранее Александр Караваев намекнул на возвращение в сборную Украины после перехода из "Динамо" в "Шахтер".

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