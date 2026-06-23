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"Полісся" готує супертрансфер на заміну Гуцуляку: зірковий новачок забивав Трубіну у Лізі чемпіонів

08:00 23.06.2026 Вт
3 хв
Житомирський клуб близький до підписання гравця збірної Кабо-Верде за рекордну суму
aimg Андрій Костенко
"Полісся" готує супертрансфер на заміну Гуцуляку: зірковий новачок забивав Трубіну у Лізі чемпіонів Андраде забивав за "Карабах" у Лізі чемпіонів (фото: ФК "Карабах")
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Бронзовий призер чемпіонату України житомирське "Полісся" перед стартом у відборі Ліги конференцій близьке до підписання кабовердійського вінгера Леандро Андраде. Він покликаний стати прямою заміною лідеру атак житомирян Олексію Гуцуляку, в якого завершується термін угоди з клубом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інсайдерську інформацію "ТаТоТаке".

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Деталі переходу

Керівництво "Полісся" запропонувало зірці азербайджанського "Карабаха" вражаючі фінансові умови, які й стали вирішальним фактором для його переїзду в Україну.

Так, за інформацією азербайджанських ЗМІ, у Житомирі легіонеру готові платити 1 мільйон євро на рік, а сам контракт буде розрахований на три роки.

Щодо суми самого трансферу, то точні цифри офіційно не розголошуються, проте для житомирського клубу цей перехід може стати рекордним.

26-річний Андраде вважається вкрай цінним активом:

  • Авторитетний портал Transfermarkt оцінює правого вінгера у 3,5 млн євро.
  • Джерела "ТаТоТаке" зазначають, що "Полісся" заплатить за футболіста щонайменше 3 мільйони євро.
  • Водночас інсайдер Ігор Бурбас стверджує, що підсумкова сума викупу разом із бонусами може сягнути 4–5 мільйонів євро.

Португальська школа та виступи у ЛЧ

Леандро Андраде є вихованцем лісабонського "Спортінга". На початку кар'єри він виступав за португальські клуби "Ольяненсе" та "Фатіма", а згодом грав у Болгарії за "Черно Море". До складу "Карабаха" приєднався взимку 2022 року на правах вільного агента. За цей час кабовердієць відіграв 213 матчів, забивши 60 голів та віддавши 61 асист.

Минулий сезон-2025/26 став для футболіста надзвичайно продуктивним. Вінгер провів 51 поєдинок у всіх турнірах, записавши до свого доробку 16 голів та 11 результативних передач.

До того же Андраде яскраво проявив себе на рівні Ліги чемпіонів, де відзначався забитими м'ячами таким грандам, як лондонський "Челсі", "Атлетік" з Більбао та лісабонська "Бенфіка", ворота якої захищав український голкіпер Анатолій Трубін.

За стилем гри Андраде – яскраво виражений правша, який найчастіше закриває правий фланг атаки, проте за потреби може якісно відпрацювати і ліворуч. Футбольні експерти відзначають його високу працездатність без м'яча, чудові ривки за спину захисникам та якісне завершення атак.

Серед умовних мінусів виділяють лише те, що гравця нерідко замінюють після 60-ї хвилини матчу через не дуже велику витривалість в інтенсивних поєдинках.

На міжнародному рівні Андраде має в активі 7 матчів за національну збірну Кабо-Верде. До фінальної заявки своєї команди на ЧС-2026 вінгер не потрапив, хоча брав участь на початкових етапах кваліфікації.

Раніше Олександр Караваєв натякнув на повернення в збірну України, після переходу з "Динамо" до "Шахтаря".

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