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Екзотичне підсилення: "Верес" підписав бомбардира з Австралії

19:14 22.06.2026 Пн
2 хв
Новачок рівнян ще ніколи не грав у Європі
aimg Андрій Костенко
Екзотичне підсилення: "Верес" підписав бомбардира з Австралії Натанаель Блер уклав угоду з "Вересом" (фото: ФК "Верес")
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Рівненський "Верес" офіційно оголосив про свій перший літній трансфер у рамках підготовки до нового сезону української Прем'єр-ліги. Новачком команди став 22-річний австралійський нападник Натанаель Блер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт рівненського клубу.

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Що відомо про контракт

Угода з перспективним футболістом розрахована на три роки. Зазначимо, що Блер перейшов до українського клубу в статусі вільного агента, оскільки його контракт з колишньою командою завершується в липні. Цей трансфер став історичним для рівнян: гравець став першим австралійським легіонером за всі роки існування "Вереса".

Хто такий Блер

Натанаель Блер є вихованцем футбольного клубу "Лейхардт". Усю свою попередню кар'єру нападник провів на батьківщині, де встиг пограти за низку відомих колективів австралійської ліги: "Вестерн Сідней Вондерерз", "Перт Глорі" та "Сентрал Кост Мерінерс", який став його останнім клубом перед переїздом до України.

Статистика виступів футболіста в Австралії:

  • Вищий дивізіон (А-ліга): 36 поєдинків загалом. Безпосередньо в сезоні-2025/26 провів 15 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 1 асист.
  • Другий дивізіон: 38 матчів у складі дубля "Вестерн Сідней", де продемонстрував високу результативність: 19 голів та 4 асисти.
  • Кубок Австралії: 5 зіграних зустрічей, у яких відзначився 3-ма забитими м'ячами.

Окрім клубних успіхів, Блер має статус одного з найперспективніших нападників свого покоління в Австралії. У його активі 8 матчів і 5 забитих голів у складі молодіжної збірної Австралії U-23.

Плани "Вереса" та кадрова перебудова

Минулий сезон чемпіонату України "Верес" завершив на 11-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 31 очко та лише на три бали випередивши небезпечну зону перехідних матчів.

Підписанням австралійського бомбардира рівняни обмежуватися не збираються. Наразі селекційна робота клубу триває: відомо, що в розташуванні рівненського колективу на перегляді перебуває ще кілька потенційних новачків.

Раніше Олександр Караваєв натякнув на повернення в збірну України, після переходу з "Динамо" до "Шахтаря".

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